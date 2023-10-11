Как влияет на организм один прием пищи в день

В последнее время обороты набирает диета «один прием пищи в день» («one meal a day» или OMAD). Ее последователи утверждают, что такой тип питания приводит к быстрому и долгосрочному снижению веса и улучшению здоровья. Ник Фуллер, руководитель исследовательской программы Центра Чарльза Перкинса Сиднейского университета в интервью для The Conversation рассказал, какое влияние на организм оказывает эта диета.

OMAD — это тип интервального голодания, при котором вы не едите в течение 23 часов и потребляете все ежедневные калории за один прием пищи в течение одного часа. Правила диеты следующие:

Вы можете есть все, что захотите, при условии, что это умещается на стандартной обеденной тарелке и подходит вам по калоражу.

В течение дня можно пить некалорийные напитки (воду, черный чай и кофе).

Вы должны следовать последовательному графику приема пищи, употребляя ее примерно в одно и то же время каждый день.

Сторонники диеты OMAD не только создают дефицит калорий, что приводит к потере веса, но и считают, что длительный период голодания приводит к физиологическим изменениям в организме. Например, многие уверяют, что организм при дефиците начинает сжигать вместо глюкозы накопления жира. К сожалению, исследования диеты OMAD ограничены. В большинстве исследований изучалось его влияние на животных, а в первичном эксперименте — на 11 худощавых молодых людей, соблюдавших диету всего 11 дней.

Утверждения о пользе такого типа питания обычно основаны на исследованиях периодического голодания, а не на самой диете. Существуют научные доказательства, подтверждающие эффективность периодического голодания для снижения веса. Однако большинство исследований сосредоточено только на краткосрочных результатах, достигнутых в течение 12 недель и меньше.

В одном долгосрочном исследовании 2022 года 139 пациентов с ожирением случайным образом разделили на группы. В течение 12 месяцев одна сидела на диете с ограничением калорий и временем приема пищи (с 8:00 до 16:00 ежедневно), другая имела ограничения лишь в калораже. Год спустя все участники потеряли примерно одинаковый вес и испытали одинаковые изменения в жировых отложениях, уровне сахара в крови, холестерине и артериальном давлении.

Стоит отметить, что у OMAD есть значительные недостатки:

1. Она может вызвать дефицит питательных веществ и проблемы со здоровьем.

Отсутствие в диете рекомендаций по питанию вызывает множество тревожных вопросов. Ежедневная пища должна включать источник белка, сбалансированный с цельнозерновыми углеводами, овощами, фруктами и полезными жирами для поддержания оптимального здоровья, профилактики заболеваний и контроля веса. Несоблюдение сбалансированной диеты приведет к дефициту питательных веществ и ухудшению иммунной функции, усталости, снижению плотности костей и «срывам» на вредную пищу.

2. В долгосрочной перспективе она работать не будет.

Возможно, на начальном этапе вам удастся придерживаться OMAD, но со временем она придет в негодность. Экстремальные диеты, особенно те, которые предусматривают длительные периоды голодания, не приносят удовольствия и приводят к ощущению лишения и социальной изоляции во время еды. Отказаться от куска офисного праздничного торта и в лучшие времена достаточно сложно, представьте, каково это, когда вы не ели 23 часа. Также такой тип голодания может привести к РПП.

3. Быстрые результаты не фиксируются навсегда.

Как и другие популярные методы периодического голодания, OMAD привлекательна тем, что худеющий быстро теряет вес. Но эта диета — всего лишь необычный способ сократить количество калорий, чтобы добиться быстрого результата. По мере снижения веса ситуация быстро изменится, когда ваше тело активирует свои защитные механизмы. Фактически, он снова вернет потерянные килограммы — это реакция, которая проистекает из потребности наших предков — охотников-собирателей пережить периоды лишений, когда еды было мало.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa" data-prerendered><noscript><section><h2>Как часто вы пользуетесь интернетом?</h2><p>18 вопросов</p><p>Здравствуйте! Опрос займет не более 5-10 минут.</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa"><fieldset><legend>Отметьте ваш пол</legend><label><input type="radio" name="7100" value="26134"/>Мужской</label><br/><label><input type="radio" name="7100" value="26135"/>Женский</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1617911315321008/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Недавнее исследование показало, какой тип питания наиболее полезен для здоровья.

Олеся Маевская