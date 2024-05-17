Правоохранители Британии получат пушки для борьбы с электросамокатами

Британские правоохранители получат новейшее электромагнитное ружье для борьбы с некоторыми владельцами электрических самокатов и велосипедов. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Необычное устройство (Dstl) разработала Лаборатория оборонной науки и техники Минобороны Великобритании. Сообщается, что полицейские могут получить оружие уже в течение ближайших месяцев.
Оно будет представлять собой устройство с рюкзаком (подобное использовалось в фильме «Охотники за привидениями»). Электромагнитное ружье имитирует перегрев электродвигателей. Это приводит к принудительному отключению электрического самоката или велосипеда. Dstl можно использовать и для остановки транспорта с двигателями внутреннего сгорания. Кроме того, у устройства есть потенциал для блокировки электромобилей.
Такое оружие правоохранителям решили выдать в связи с тем, что преступники в Великобритании активно пользуются электрическими самокатами и велосипедами. На них злоумышленники могут быстро уезжать с мест происшествий. Ожидается, что Dstl поможет правоохранителям бороться с такими преступниками.
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Айгуль Сабитова