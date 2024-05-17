Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правоохранители Британии получат пушки для борьбы с электросамокатами

Оружие им могут выдать в ближайшее время.

Британские правоохранители получат новейшее электромагнитное ружье для борьбы с некоторыми владельцами электрических самокатов и велосипедов. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Необычное устройство (Dstl) разработала Лаборатория оборонной науки и техники Минобороны Великобритании. Сообщается, что полицейские могут получить оружие уже в течение ближайших месяцев.

Оно будет представлять собой устройство с рюкзаком (подобное использовалось в фильме «Охотники за привидениями»). Электромагнитное ружье имитирует перегрев электродвигателей. Это приводит к принудительному отключению электрического самоката или велосипеда. Dstl можно использовать и для остановки транспорта с двигателями внутреннего сгорания. Кроме того, у устройства есть потенциал для блокировки электромобилей.

Такое оружие правоохранителям решили выдать в связи с тем, что преступники в Великобритании активно пользуются электрическими самокатами и велосипедами. На них злоумышленники могут быстро уезжать с мест происшествий. Ожидается, что Dstl поможет правоохранителям бороться с такими преступниками.

Ранее ученые придумали, как построить варп-двигатель. По их словам, технология из сериала «Звездный путь» — это реальность.

Айгуль Сабитова