Правоохранители Британии получат пушки для борьбы с электросамокатами

Оно будет представлять собой устройство с рюкзаком (подобное использовалось в фильме «Охотники за привидениями»). Электромагнитное ружье имитирует перегрев электродвигателей. Это приводит к принудительному отключению электрического самоката или велосипеда. Dstl можно использовать и для остановки транспорта с двигателями внутреннего сгорания. Кроме того, у устройства есть потенциал для блокировки электромобилей.