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Как пожилая австралийка спасает осиротевших вомбатов. Видео

Доброе дело, заслуживающее вашего внимания.

Жительница Австралии спасает детенышей вомбатов, оставшихся без мам. В течение 20 месяцев она выхаживает сумчатых млекопитающих, а после — выпускает на волю. В этом возрасте они уже могут позаботиться о себе самостоятельно в дикой природе.

Вомбаты — семейство сумчатых млекопитающих, обитающих преимущественно в Австралии. Внешне животные напоминают маленьких медведей или гигантских хомяков.

На видео можно увидеть, как женщина укачивает детенышей вомбатов. Это очень трогательно!

Посмотрите также, как панда Катюша из Московского зоопарка плещется в бассейне.

Кристина Корчанова