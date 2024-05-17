Как пожилая австралийка спасает осиротевших вомбатов. Видео

Жительница Австралии спасает детенышей вомбатов, оставшихся без мам. В течение 20 месяцев она выхаживает сумчатых млекопитающих, а после — выпускает на волю. В этом возрасте они уже могут позаботиться о себе самостоятельно в дикой природе.
Вомбаты — семейство сумчатых млекопитающих, обитающих преимущественно в Австралии. Внешне животные напоминают маленьких медведей или гигантских хомяков.
На видео можно увидеть, как женщина укачивает детенышей вомбатов. Это очень трогательно!
Посмотрите также, как панда Катюша из Московского зоопарка плещется в бассейне.
Кристина Корчанова