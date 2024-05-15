Посмотрите, как панда Катюша плещется в бассейне. Это очень смешно

«Как мило! Осталось освоить прыжок ласточкой, бомбочкой и плаванье по-собачьи», «Маленькая плюшечка», «Все, освоилась Катюша. Молодчина! Еще так смешно по воде шлепает», «Может она в душе белый мишка… И мечтает о дальних плаваниях», «Ребенок обыкновенный. Ей еще песочницы не хватает и ведерка для куличиков», — восхищаются подписчики.