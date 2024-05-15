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Посмотрите, как панда Катюша плещется в бассейне. Это очень смешно

Детеныш появился на свет в Московском зоопарке в конце августа 2023 года.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова продолжает делиться видео из жизни семейства панд столичного зоосада. В личном телеграм-канале она опубликовала ролик, на котором запечатлены «водные процедуры» крохи Катюши. Детеныш плещется в уличном бассейне.

«Уличный бассейн Катюша оценила. В сравнении с маленькой поилкой, где она начинала свои купания, это целое море», — подписала кадры Светлана Акулова.

Пользователи очарованы проделками маленькой панды. Эмоциями они поделились в комментариях.

«Как мило! Осталось освоить прыжок ласточкой, бомбочкой и плаванье по-собачьи», «Маленькая плюшечка», «Все, освоилась Катюша. Молодчина! Еще так смешно по воде шлепает», «Может она в душе белый мишка… И мечтает о дальних плаваниях», «Ребенок обыкновенный. Ей еще песочницы не хватает и ведерка для куличиков», — восхищаются подписчики.

Катюша родилась 24 августа 2023 года. На момент появления на свет ее вес был всего 150 г. Панденок заметно подрос. К 21 апреля 2024 года она весила 22 кг, длина головы достигла 26 см, а туловища вместе с хвостиком — 83 см.

Родителей Катюши — самца Жуи и самочку Диндин — привезли в Москву из Пекина в 2019 году. Их передали в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

В четыре года маленькая панда уедет на историческую родину в Китай. Вероятно, именно там ей будут искать жениха.

В Московском зоопарке надеются, что у Катюши появится сестра или брат. В зоосаде планируют свести Диндин и Жуи в 2026 году.