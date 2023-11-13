Поздравления с Новым годом Дракона (2024)
Прикольные новогодние пожелания в стихах и прозе своими словами. Выберите красивые поздравления с годом Дракона 2024 для самых близких в проекте ВФокусе Mail.ru.
Прикольные новогодние пожелания в стихах и прозе своими словами. Выберите красивые поздравления с годом Дракона 2024 для самых близких в проекте ВФокусе Mail.ru.
С наступлением Нового года 2024 по китайскому календарю начинается год Дракона. Этот символ в восточном гороскопе считается одним из самых сильных и энергичных, что дает возможность достигать новых высот и осуществлять свои мечты. Мы собрали для вас оригинальные поздравления с Новым годом Дракона.
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Пусть год Дракона принесет тебе не только силу и энергию, но и мудрость, чтобы ты мог принимать правильные решения и достигать своих целей с легкостью.
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Я желаю, чтобы Новый год стал для тебя временем открытий и новых возможностей для достижения самого большого успеха.
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Пусть год Дракона принесет удачу и процветание, а также поможет найти свое истинное предназначение в жизни.
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Желаю тебе в Новом году много творческих идей, чтобы воплотить их в жизнь и поделиться с окружающими своим талантом.
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Пусть год Дракона принесет путешествия и добрые приключения, чтобы не оставалось белых пятен на карте. Копи яркие впечатления!
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В год Дракона желаю тебе настоящего душевного тепла и поддержки близких людей, чтобы всегда чувствовать себя любимым и защищенным, а тревоги и невзгоды — оставить в уходящем году.
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Пусть год Дракона станет для тебя временем новых знакомств и интересных людей, которые обогатят твою жизнь.
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Желаю тебе, чтобы весь год Дракона был для тебя настоящим путешествием, наполненным яркими впечатлениями и новыми открытиями.
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Дракон — отличный спутник на пути к саморазвитию и самопознанию. Желаю тебе раскрыть весь свой потенциал и найти дорогу к себе.
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С Новым годом поздравляю!
Любви, радости желаю!
Пусть успех, удача, счастье
Оградят от всех ненастий!
И в мешке пусть Дед Мороз
Принесет улыбок воз,
Много денег и конфет
И здоровья на сто лет!
***
С Новым годом вас, друзья!
Поздравляю я, любя!
Обнимаю от души
И желаю не спешить.
Наслаждаться жизнью яркой
И дарить себе подарки,
Путешествовать по миру,
Наводить уют в квартире.
Быть, где любят вас и ждут,
Как зеницу берегут.
Не скупиться для объятий
И с душою быть богатой.
***
С Новым годом, дорогие!
Будьте счастливы всегда!
И любовь пусть наполняет
Ваши теплые дома.
Чтоб на сердце — ни печали,
Жизнь течет пусть, как ручей.
Чтоб вас с радостью встречали
И не прятали очей.
Чтоб тоска не посещала
Ваши души никогда,
А надежда вдохновляла
На великие дела!
***
С Новым, вас, грядущим годом
Я хочу поздравить всех!
На пути пусть без сомнений
Ждут удача и успех!
Пусть сбываются все планы,
Исполняются мечты,
А любовь и вдохновенье
Дарят чувство теплоты.
Красота пусть восхищает,
Дает силы для побед.
Пусть от счастья сердце тает
И не будет в жизни бед.
Пусть задумки и стремленья
Воплощаются легко,
А на небе солнце мира
Светит нежно и тепло.
***
В Новый год, пробьют куранты,
Смехом весь наполнен дом.
Пусть и в вашу жизнь внезапно
Счастья придет милый гном.
Принесет в руках конфеты,
Чтобы к чаю было вкусно,
Заберет с собой проблемы,
Чтобы не было вам грустно.
На столе поставит вазу,
В ней — букет из алых роз,
И на каждом лепесточке
Пуд веселья вместо слез.
Чтобы на душе вам стало
Так легко и хорошо,
И печаль от вас бывала
Где-то очень далеко!
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Год Дракона пришел, а ты все еще не выучился летать? Ну что ж, пора начинать тренировки, чтобы в следующем году уже лететь на своем драконе. Желаю смелости и решительности на пути к поставленным целям! Не забывай: лучших результатов можно добиться только путем ежедневных усилий.
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Желаю тебе, чтобы год Дракона стал годом крепкого здоровья и бесконечного энтузиазма. Ведь только так можно покорять новые вершины.
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Пусть год Дракона станет для тебя годом экспериментов и открытий. Кто знает, может быть ты откроешь новый способ приручения драконов?
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Желаю тебе, чтобы год Дракона принес тебе не только огненную страсть, но и умение контролировать свои эмоции! Ведь даже драконам нужно уметь быть спокойными и рассудительными.
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Год Дракона — отличный повод для того, чтобы почувствовать себя настоящим героем. Ведь только настоящий герой сможет покорить дракона и получить его сокровища! Желаю тебе идти вперед, невзирая на препятствия, тогда ты обязательно достигнешь цели.
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Желаю тебе, чтобы год Дракона стал годом твоей личной революции! Ведь только ты сам можешь изменить свою жизнь и стать настоящим драконом в своей области.
Автор Елена Нужная
Редактор Ирина Ермолаева