Поздравления с Новым годом Дракона (2024)

С наступлением Нового года 2024 по китайскому календарю начинается год Дракона. Этот символ в восточном гороскопе считается одним из самых сильных и энергичных, что дает возможность достигать новых высот и осуществлять свои мечты. Мы собрали для вас оригинальные поздравления с Новым годом Дракона.

Короткие поздравления своими словами

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Пусть год Дракона принесет тебе не только силу и энергию, но и мудрость, чтобы ты мог принимать правильные решения и достигать своих целей с легкостью.

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Я желаю, чтобы Новый год стал для тебя временем открытий и новых возможностей для достижения самого большого успеха.

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Пусть год Дракона принесет удачу и процветание, а также поможет найти свое истинное предназначение в жизни.

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Желаю тебе в Новом году много творческих идей, чтобы воплотить их в жизнь и поделиться с окружающими своим талантом.

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Пусть год Дракона принесет путешествия и добрые приключения, чтобы не оставалось белых пятен на карте. Копи яркие впечатления!

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В год Дракона желаю тебе настоящего душевного тепла и поддержки близких людей, чтобы всегда чувствовать себя любимым и защищенным, а тревоги и невзгоды — оставить в уходящем году.

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Пусть год Дракона станет для тебя временем новых знакомств и интересных людей, которые обогатят твою жизнь.

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Желаю тебе, чтобы весь год Дракона был для тебя настоящим путешествием, наполненным яркими впечатлениями и новыми открытиями.

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Дракон — отличный спутник на пути к саморазвитию и самопознанию. Желаю тебе раскрыть весь свой потенциал и найти дорогу к себе.

Красивые новогодние поздравления в стихах

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С Новым годом поздравляю!

Любви, радости желаю!

Пусть успех, удача, счастье

Оградят от всех ненастий!

И в мешке пусть Дед Мороз

Принесет улыбок воз,

Много денег и конфет

И здоровья на сто лет!

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С Новым годом вас, друзья!

Поздравляю я, любя!

Обнимаю от души

И желаю не спешить.

Наслаждаться жизнью яркой

И дарить себе подарки,

Путешествовать по миру,

Наводить уют в квартире.

Быть, где любят вас и ждут,

Как зеницу берегут.

Не скупиться для объятий

И с душою быть богатой.

***

С Новым годом, дорогие!

Будьте счастливы всегда!

И любовь пусть наполняет

Ваши теплые дома.

Чтоб на сердце — ни печали,

Жизнь течет пусть, как ручей.

Чтоб вас с радостью встречали

И не прятали очей.

Чтоб тоска не посещала

Ваши души никогда,

А надежда вдохновляла

На великие дела!

***

С Новым, вас, грядущим годом

Я хочу поздравить всех!

На пути пусть без сомнений

Ждут удача и успех!

Пусть сбываются все планы,

Исполняются мечты,

А любовь и вдохновенье

Дарят чувство теплоты.

Красота пусть восхищает,

Дает силы для побед.

Пусть от счастья сердце тает

И не будет в жизни бед.

Пусть задумки и стремленья

Воплощаются легко,

А на небе солнце мира

Светит нежно и тепло.

***

В Новый год, пробьют куранты,

Смехом весь наполнен дом.

Пусть и в вашу жизнь внезапно

Счастья придет милый гном.

Принесет в руках конфеты,

Чтобы к чаю было вкусно,

Заберет с собой проблемы,

Чтобы не было вам грустно.

На столе поставит вазу,

В ней — букет из алых роз,

И на каждом лепесточке

Пуд веселья вместо слез.

Чтобы на душе вам стало

Так легко и хорошо,

И печаль от вас бывала

Где-то очень далеко!

Прикольные поздравления в прозе

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Год Дракона пришел, а ты все еще не выучился летать? Ну что ж, пора начинать тренировки, чтобы в следующем году уже лететь на своем драконе. Желаю смелости и решительности на пути к поставленным целям! Не забывай: лучших результатов можно добиться только путем ежедневных усилий.

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Желаю тебе, чтобы год Дракона стал годом крепкого здоровья и бесконечного энтузиазма. Ведь только так можно покорять новые вершины.

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Пусть год Дракона станет для тебя годом экспериментов и открытий. Кто знает, может быть ты откроешь новый способ приручения драконов?

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Желаю тебе, чтобы год Дракона принес тебе не только огненную страсть, но и умение контролировать свои эмоции! Ведь даже драконам нужно уметь быть спокойными и рассудительными.

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Год Дракона — отличный повод для того, чтобы почувствовать себя настоящим героем. Ведь только настоящий герой сможет покорить дракона и получить его сокровища! Желаю тебе идти вперед, невзирая на препятствия, тогда ты обязательно достигнешь цели.

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Желаю тебе, чтобы год Дракона стал годом твоей личной революции! Ведь только ты сам можешь изменить свою жизнь и стать настоящим драконом в своей области.

Автор Елена Нужная