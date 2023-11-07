Грядет один из самых любимых праздников, окутанный атмосферой домашнего уюта и тихого волшебства. Подготовьте для близких и дорогих людей красивые поздравления с Новым годом 2024.

Душевные и оригинальные поздравления с Новым годом 2024 Вы найдете ниже.

Поздравления своими словами в прозе

Поздравления своими словами всегда самые теплые. Возьмите один из представленных ниже вариантов, добавьте капельку своего словесного участия — и прекрасное поздравление готово.

Сердечно поздравляю с Новым годом! Пусть счастье и успех будут вашими постоянными спутниками!

С Новым годом! Радости, здоровья и отличного настроения на целый год!

Желаю побольше улыбок, душевного тепла и домашнего уюта в наступающем году!

Пусть грядущий год умножает ваш достаток, балует успехом и дарит приятные события! С праздником!

От души поздравляю с праздником! Желаю крепкого здоровья, профессиональных успехов, взаимопонимания с родными!

Красивые поздравления в стихах

Стихи — оригинальный подарок на любой праздник. Примеры новогодних стихотворных поздравлений вы найдете ниже.

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Наступает Новый год,

Пусть придет он без хлопот,

А лишь радостных забот.

Принесет он целый взвод!

Пусть сопутствует успех,

И не будет вам помех,

С Новым годом поздравляю,

Счастья и добра желаю!

*****

Вот на пороге уже Новый год!

Что же подарит его нам приход?

Может, он будет радушней, добрей,

Чем предыдущий? Вдвойне веселей?

Мы пожелаем лишь солнечных дней,

Море любви, добродушных людей,

Важных решений, прекрасных идей,

И в этот год уж смотри, не болей!

Пусть будет все хорошо в этот год,

Сердце ликует, душа пусть поет,

И пусть любовь всегда рядом идет,

Та, что растопит сомненья и лед!

*****

Новогодние дни так полны волшебства,

Ярких красок, мелодии света,

И тепло на душе, на дворе хоть зима,

А не жаркое южное лето!

Я желаю всем в этот прекраснейший год,

А таким непременно он будет,

Самых добрых, волшебных и сказочных снов,

Что к красивой вас жизни разбудят!

*****

Светлый праздник Новый год.

Волшебства пусть принесет,

Много радости, добра,

И достатка вам — сполна!

Счастьем будет год богат,

Все события — впопад.

От души с ним поздравляю,

Всего лучшего желаю!

*****

Чудеса праздничной ночи.

К вам стучатся, между прочим!

Лишь откройте души дверь.

И впустите в жизнь теперь!

Без раздумий и сомненья,

С чувством радостного рвенья!

Станет жизнь светла, тепла,

Как спокойная река.

Пусть подарит вам здоровье,

И укутает любовью,

Унося поток забот,

В светлый праздник Новый год!

Прикольные короткие поздравления

Новогодние дни овеяны не только домашним уютом, но полны искрометного веселья. Отправьте родным и друзьям поздравления с ноткой легкого юмора.

*****

Пусть весельем Новый год.

Будет полон, без забот,

Пусть салатик оливье.

Всегда будет на столе!

Пусть вас радует успех,

И доходы идут вверх,

С Новым годом поздравляю,

Всего лучшего желаю!

*****

Пусть Дед Мороз, Снегурочка.

Одарят вас с лихвою:

Все самое прекрасное,

И очень дорогое!

Машины, деньги, рост большой,

В делах — всегда успех,

А в сердце — пусть любовь живет —.

Вот лучшее из всех!

*****

Событий — приятных,

Слов — довольно внятных.

Желаю тебе в новогоднюю ночь!

Чтоб было веселье,

И разные перлы,

Но утром рассол чтоб тебе смог помочь!

*****

Новый год — чудесный праздник,

В нем салюты, смех, веселье,

И подарков — целый ворох,

Точно это — день рожденья!

Наряду пусть со всем этим.

Год подарит оптимизм,

Чтоб средь внешних неурядиц.

Ты держался как танкист!

*****

Чтоб в жизни все устроилось,

С родными чтоб не спорилось,

Закрылась ипотека,

Открылась — к счастью дверь!

Чтоб дни бывали разные,

Но только яркой краскою.

Раскрасил год жизнь вашу,

Расти и не болей!

Трогательные поздравления родным

Как известно, Новый год — семейный праздник. Поздравьте самых близких людей, адресуя им душевные пожелания.

Поздравления маме и папе

*****

Мои добрые, светлые, милые,

Поздравляю я вас с Новым годом!

Пусть звезда семьи вашей красивая.

Всегда радует вас с небосвода!

Мои мама и папа любимые,

Пускай ярче вам солнышко светит,

И на этой огромной планете.

Вас счастливей никто и не встретит!

Всегда радуйтесь вы, мои милые,

Не давая места для грусти,

Пусть год Новый вам принесет лучшее,

А плохое — из жизни отпустит!

*****

Новый год — прекрасный праздник:

Добрый, светлый, чистый!

Пусть все это ощутится.

В жизни твоей быстрой!

В эту жизнь, что ярче света,

Пусть ворвется счастье,

То, что будет тихим светом,

Большой любви частью!

Пусть же год подарит новый.

Лишь во всем богатства,

И тебе, мамуля, радость.

Будет улыбаться!

******

Папа — добрый, сильный, смелый,

Тебя поздравляю,

Я достатка и успеха.

Тебе пожелаю!

Пожелаю я здоровья,

Забот — лишь приятных,

Пусть год Новый дарит счастье,

Просто необъятное!

*****

Мама с папой, вас сердечно.

Поздравляем с Новым годом!

Пусть жизнь будет безупречна,

И вас радует погода.

Пусть все горести, ненастья.

Стороной ваш дом обходят,

Вам желаем только счастья,

Дорогие, с Новым годом!

Поздравления дочке или сыну

*****

Доченька, взгляни на стрелки:

Новый год уже пришел!

Пусть он будет самым светлым,

Будет радостен, весел!

Пусть всегда идет удача.

С тобой рядом, день за днем,

Будь счастливою, родная,

Мир храни в сердце своем!

*****

Родной сыночек, с Новым годом!

Пусть тебя радует погода:

Погода в доме и в душе,

На самом резком вираже!

Желаю в сказке очутиться,

В достаток, счастье погрузиться,

Быть все сильнее день за днем,

И ощущать в душе подъем!

*****

Мой сын, любимый мой сыночек,

Пусть дарит год успех во всем:

Ты будешь сильным очень-очень,

Преграды будут нипочем!

Пусть дед Мороз тебе подарит.

Подарков много и чудес,

Пусть этот год счастливым станет,

Любовь пускай придет с небес!

*****

Доченька, родная,

Скоро Новый год!

Он прекрасным станет,

Спрячет от невзгод!

Принесет лишь счастье,

Океан любви,

Будь самой чудесной,

Радостно живи!

Пусть крепнет здоровье,

И придет успех,

Дочка, с Новым годом,

Живи лучше всех!

Поздравления сестре или брату

*****

Родная, милая сестрица,

Пусть, словно в сказке,

В жизнь жар-птица,

Взмахнув крылами, прилетит!

И принесет вдруг издалече.

Любовь, богатства.

Радость встречи,

Успех и счастье посулит.

Ведь Новый год — он сам как сказка,

Он — волшебства и чудес связка.

А ты — царевна-Синеглазка,

Пускай Господь тебя хранит!

*****

Брата лучшего на свете.

С Новым годом поздравляю!

Быть счастливей всех на свете.

От души тебе желаю!

Чтобы целей достигал ты,

Самых пиковых вершин,

Был успешен и любим ты,

Как всегда, неповторим!

Чтобы год подарил Новый,

Что задумано тобой.

Оставайся самым лучшим,

Просто будь самим собой!

*****

Поздравляю, дорогой, с праздником тебя!

Будь всегда, везде таким, каким знаю я.

Помни: я тебя ценю, горжусь и люблю,

И желаю, чтобы Бог хранил твою семью!

Пусть грядущий год несет в жизнь добро тебе,

И в ней место не найдет горю и беде,

Пусть достаток и покой, счастье и любовь.

Каждый день живут, родной, рядышком с тобой!

*****

Поздравляю с Новым годом, милая сестра!

И желаю хороводом чтобы жизнь текла,

Состоящим из веселья, радости, любви,

Солнца яркий теплый отблеск пусть приносят дни!

Оставайся самой лучшей,

Преданной сестрой,

Будь прекрасной, добродушной,

То есть, будь собой!

Поздравления мужу или жене

*****

Мой милый, самый дорогой,

Прекрасный муж, ты мой герой!

Достоин лучшего всего,

Тебя люблю я одного!

Пусть Новый год тебе несет.

Сотни приятных дел, забот,

Здоровье, радость и успех,

Наших детей счастливый смех!

Пусть благодать укроет всех,

Мечты достигнешь самый верх,

А я уют буду хранить,

И просто каждый день любить!

*****

Благ всех, солнца и веселья,

Каждый день — любви рожденья,

Красок, радости общенья.

Желаю тебе, свет в моей судьбе!

Пусть счастливое приходит в нашу жизнь,

А прочь уходит море бед и стуж,

С Новым годом, муж!

*****

Любимая жена — мой тыл и в жизни крепость —.

Пусть Новый год, входя, несет тебе покой!

И солнечные дни для нас будут не редкость,

Пусть год грядущий всех нас радует собой!

Я рад, что я с тобой!

*****

Как здорово, что мы с тобой,

Люблю тебя, родная!

Спасибо за уют, покой,

Счастливый детский смех!

Пусть Новый год тебе в ответ.

Лишь счастье, добро дарит,

И будем жить в любви с тобой.

Мы сотни долгих лет!

Поздравления дедушке или бабушке

*****

Самую добрую бабушку.

С праздником я поздравляю,

И от души я желаю.

Нет, никогда не болеть!

Чтобы ты, самая лучшая,

У нас не знала печали,

Чтоб никогда не пришлось тебе.

Горько и сильно скорбеть!

Пусть Новый год несет счастье лишь,

Благодать, смех и здоровье,

Пусть будет долгим и радостным.

Год этот в твоей судьбе!

Пусть окружают родные все.

Тебя заботой, любовью,

Как Дед Мороз со Снегурочкой,

Будем за этим смотреть!

*****

Бабушка любимая,

Радости, здоровья.

Я тебе желаю.

В грядущем году!

И как в доброй сказке,

С теплом и любовью.

Я тебе подарок.

В праздник принесу!

*****

Долголетия и здоровья.

Пожелаю я с любовью.

Дедушке, что ярче солнца,

Сердцу дорогой!

Будь всегда ты позитивным,

И шути все так же, дивно,

В Новый год будь самым стильным,

С праздником, родной!

*****

Пусть небо будет ясное,

Жизнь — день за днем, прекрасная,

И счастье — непременное,

Успех во всех делах!

Пусть цели достигаются,

Желанья исполняются,

А новогодний праздник.

Порадует, придя,

Мой дедушка, тебя!

Оригинальные пожелания коллегам

Ваши коллеги — люди, с которыми вы делите огромную часть своей жизни. Не забудьте поздравить их с грядущим праздником в красивых стихах и трогательных пожеланиях.

*****

Коллеги дорогие, спешит к нам Новый год,

Бокалы мы поднимем, груз сбросим всех забот,

Друг другу пожелаем терпения и сил,

Зарплаты чтоб хватало на виллу, лимузин!

Чтоб коллектив наш в дружбе и росте лишь крепчал,

Исполнились все планы всех начатых начал!

Здоровья, долголетия, любви и доброты,

Пусть каждый день нам дарит душевной красоты!

*****

Поздравлю я коллег,

Год пусть будет без помех,

Будет полон он добра.

И простого волшебства!

Несет счастья ясный свет,

Яркий каждый день рассвет,

И, конечно, профпобед.

И здоровья на сто лет!

*****

Стрелок ход неумолим,

Год уходит и пусть с ним.

Беды в прошлом остаются,

Все сомнения пусть рвутся!

Любовь радует, успех.

И любовь — моих коллег.

Вот что дарит вам год Новый,

Будьте счастливы, здоровы!

*****

Коллеги, с Новым годом,

Пусть к вам не мимоходом.

Приходит радость, счастье,

Успех будет у власти!

Удача, достижения.

И важные решения —.

Все в жизни удается,

В душе весна смеется!

Любите, процветайте,

Работайте, дерзайте,

Пусть все осуществляется,

Мечты ваши сбываются!

*****

Самой прекрасной коллеге.

В Новом году пожелаю:

Чтобы большие успехи.

Ее всегда посещали.

Чтобы здоровье крепчало,

Радость к ней в дом приходила,

Ну, а проблемы, ненастья.

Просто она позабыла!

В жизни любовь чтоб царила,

А в коллективе — участье,

Чтобы она не грустила,

И улыбалась почаще!

Необычные поздравления друзьям

Друзья — те люди, которые украшают нашу жизнь, привнося в нее приятные события и яркие краски. Адресуйте друзьям оригинальные, веселые стихи в новогодний праздник.

*****

Друзья, поднимем бокалы.

За год к нам сейчас приходящий,

Пусть будет он лучше, чем старый,

Сюрпризов мешок нам таящий.

Пусть будут покупки, поездки:

Мальдивы, моря, океаны.

Хватает на дом и квартиру,

На хлеб, упаковку сметаны!

Пусть сбудется все, что хотелось,

О чем так заветно мечталось,

Салюты, цветы, фейерверки —.

Вот праздника самая малость!

*****

Ламборджини иль Феррари —.

Выбирайте, друзья, сами!

Пожелаю лишь доход, чтоб.

Выбор позволял!

Ну, а главное, наверно,

Чтобы в счастье, непременно,

На любом вираже жизни.

Ты друг пребывал,

Жил, творил, мечтал!

*****

Приходит в гости Новый год,

Он — полон волшебства, хлопот,

Он — словно вестник доброй сказки,

Срывает он с души все маски!

Он — воплощение мечты,

Так пусть чего так хочешь ты,

С ним в жизнь придет, осуществится,

Любовь влетит в жизнь, точно птица!

У самой лучшей из подруг.

Будет прекрасен жизни круг!

Тебе я этого желаю,

И с Новым годом поздравляю!

*****

Словно добрый Алладин,

Будь ты счастлив и любим,

Волшебство пусть день за днем.

По пятам с тобой вдвоем!

Будет счастье и успех,

Достижения — без помех.

Поздравляю с Новым годом,

Пусть он радует доходом!

*****

Друг — как много в этом слове.

Для всех для нас в сердцах слилось:

Это смех и сила воли,

Отдых, помощь, жизни ось.

С Новым годом поздравляю.

Я друзей своих, подруг,

Пусть вам год сотни подарит.

Благ, событий и заслуг!

Поздравления с Новым годом бывшему или бывшей

Каждый человек на нашем жизненном пути — подарок и учитель. Поблагодарите за прошлое людей, которые прожили с Вами небольшой кусочек жизни, и с уверенностью шагайте в Новый год.

*****

Хоть расстались мы давно,

Жизнь — не фильм и не кино,

В ней случаются нюансы,

Все людьми должны остаться!

Я тебя благодарю.

За своей жизни зарю.

Пусть твоя будет прекрасна,

А год Новый — будет классным!

*****

Спасибо за прошлое,

Встречай настоящее,

Пусть будет счастливым.

И добрым твой год!

Пусть ночь новогодняя.

Доброю сказкою.

Придет, как в красивом,

Любимом кино!

*****

Хоть мы расстались, жизнь идет.

И вот уж снова Новый год!

Пусть счастье он всем принесет,

Успеха, радостных забот!

Пускай одарит год с лихвой,

И будет жизнь всегда такой,

Какой ее ты представляешь,

И о какой всегда мечтаешь!

*****

Благодарю за все хорошее,

А все плохое — отпускаю!

Тебе желаю всего лучшего,

И с Новым годом поздравляю!

*****

Я с легкостью прошлого нить разрываю,

И новую жизнь начну в Новом году.

Тебя с благодарностью я отпускаю,

Спасибо за все тебе я говорю!

Будь счастлива, будь ты свободна как птица,

Пари и лети, у тебя два крыла.

Хорошее пусть все к тебе возвратится,

Любима безмерно будь ты навсегда!

Как правильно поздравлять близких с годом Дракона

Грядущий год по китайскому календарю ознаменован годом Зеленого Деревянного Дракона. Если придерживаться этого символа, уместным будет преподнести в качестве подарка:

предметы и вещи из дерева — деревянные вещи всегда привносят уют и тепло в домашний очаг;

комнатные растения — прекрасный подарок на Новый год, к тому же символизирующий цветовую гамму года. Цветы и растения украшают и оживляют интерьер, тем более если речь идет о городской квартире. Проявите оригинальность и подарите комнатное растения формата «вырасти сам».

Традиционно прекрасными подарками для новогоднего праздника станут:

теплые, шерстяные вещи (рукавицы, свитера, пледы) — они согреют в холодную зимнюю погоду;

елочные украшения;

оригинальные фотоальбомы;

портативный камин;

выпечка, сделанная своими руками;

сертификат на зимнюю прогулку на лошадях.

Вот небольшой перечень новогодних подарков, которые порадуют теплом домашнего уюта.

Ну, а где отметить Новый год — высоко в горах, на далеких жарких островах или за красивым домашним столом, — решать только вам. Главное, новогодний праздник должен стать хотя бы маленькой частичкой доброй сказки из детства. А встретить его лучше всего в кругу самых родных и близких людей.