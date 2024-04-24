Поздравления с Днем ВДВ

Это особенный праздник для всех, кто связан с героической и легендарной профессией парашютного десанта. День Воздушно-десантных войск — дата, когда ветераны и действующие военнослужащие вспоминают свои подвиги, а мы отдаем дань уважения их смелости и мужеству. Собрали варианты поздравлений с Днем ВДВ в прозе и в стихах.
Короткие поздравления своими словами
Сердечные и лаконичные поздравления с Днем Воздушно-десантных войск для настоящих героев.
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С праздником, десантники! Пусть ваша смелость всегда поддерживается несокрушимым духом и верностью делу!
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С Днем ВДВ! Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба и надежных друзей на жизненном пути!
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Горжусь вашей службой и бесконечно уважаю ваш выбор. С праздником, сильные и отважные!
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С праздником, герои неба и земли! С Днем ВДВ! Желаю, чтобы удача всегда была вашим спутником, а каждый прыжок завершался идеальной и точной посадкой!
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Поздравляю с Днем ВДВ! Пусть удача всегда сопутствует вам во всех начинаниях и смелых поступках!
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Поздравляю с Днем Воздушно-десантных войск! Желаю вам оставаться такими же мужественными, целеустремленными и сильными духом!
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С Днем ВДВ! Пусть каждое ваше дело завершается успехом, а каждый прыжок — мягким приземлением!
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День ВДВ — это символ отваги и выносливости. Поздравляю вас и желаю стойкости духа и физической силы!
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С праздником, легендарные воины! Пусть ваша жизнь будет так же яркой и насыщенной, как ваш профессиональный путь!
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С праздником ВДВ! Желаю, чтобы в вашей жизни было столько же взлетов, сколько и успешных приземлений!
Красивые поздравления в стихах
Подготовили подборку стихов, посвященных мужеству и отваге десантников.
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В погожий жаркий летний день
Фонтаны в парках резво бьют.
Героев дружно поздравляют,
Береты в воздухе снуют!
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Дорогие десантники, с вашим днем!
И спасибо за то, что всегда на страже,
Мы спокойно можем жить и спать
И не думать о том, что будет даже.
Ваши сильные плечи, сплоченность и храбрость —
Эти качества редко, где сейчас найдешь.
Не страшен вам ни снег, ни дождь, ни усталость.
Так пускай все беды уходят прочь!
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Десантники вы наши дорогие,
С Днем ВДВ поздравить вас спешим,
Желаем счастья, мира и здоровья.
И чтобы каждый был лишь искренне любим!
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Лето, солнце и береты,
Смех и радость, счастья полный дом!
Праздновать мы будем до рассвета,
А на утро песню дружно запоем!
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С Днем ВДВ хотим поздравить всех причастных,
Пусть он подарит лишь улыбки и тепло,
Пусть в ваших семьях будет только счастье,
А на душе покой, любовь и искренне легко.
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Спасибо нашим голубым беретам
За то, что бережете нас от бед,
Спасибо вам за очередное лето,
Желаем только счастья, мира и побед!
***
Голубые береты, вы наша сила!
Поздравляем вас с этой важной датой!
Желаем по жизни идти красиво
И быть на любовь и счастье богатыми!
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Сегодня не просто летний день,
А праздник мужества и благородства.
В фонтанах тельняшки, мы песни поем,
Желаем удачи и по жизни лишь солнца!
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ВДВ — не просто буквы
Или аббревиатура,
Это мужество и сила,
Дух и статные фигуры.
Вы наша гордость и почет,
Пусть будет небо мирным, светлыми все дни,
Благословлен пусть будет каждый ваш полет
И по жизни никогда не будете одни!
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Поздравляю вас с Днем ВДВ,
Пусть в вашей жизни будет лишь удача,
Пусть любимые ждут дома, на земле,
И от счастья лишь ваши родные плачут!
Прикольные поздравления в прозе
День Воздушно-десантных войск — отличный повод для веселья и шуток. Ведь десантники известны не только своей смелостью, но и отличным чувством юмора. Ниже варианты прикольных поздравлений для воинов неба.
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С Днем ВДВ! Желаю, чтобы у вас всегда было столько энергии, сколько после успешно выполненного прыжка… и столько же адреналина, как до него!
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Поздравляю с Днем ВДВ! Желаю всегда летать высоко, но при этом помнить, что самые важные встречи все равно происходят на земле. С праздником, настоящий десантник!
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С Днем ВДВ! Желаю всегда приземляться на ноги, даже если жизнь подкидывает новые испытания так же неожиданно, как и ветер в свободном падении!
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С Днем ВДВ! Желаю, чтобы в твоей жизни было как можно меньше «незапланированных прыжков», а если они и случаются, чтобы парашют всегда был надежно застегнут!
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Поздравляю с праздником всех, кто умеет мгновенно «приземляться» в любой ситуации и выходить сухим из воды! Желаю, чтобы таких ситуаций было как можно меньше, а приземления всегда были мягкими!
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С Днем ВДВ! Желаю тебе обходить жизненные препятствия с той же легкостью и мастерством, с которым маневрируешь в воздухе. Пусть каждый твой день будет так же насыщен приключениями и адреналином, как полет на парашюте. И пусть в любой ситуации у тебя за спиной раскрывается парашют успеха!
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С праздником всех, кто может приземлиться на точку размером с пятачок, не разбив при этом ни одной чашки в буфете! С Днем ВДВ!
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С Днем Воздушно-десантных войск! Желаю столько же впечатлений от каждого дня, сколько от открытия парашюта на высоте 800 метров!
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Поздравляю с Днем ВДВ! Желаю, чтобы ваши друзья были такими же надежными, как парашют, и веселыми, как свободное падение!
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С праздником! Пусть каждый ваш день будет таким же ярким и запоминающимся, как групповой прыжок среди друзей-десантников!
Елена Нужная