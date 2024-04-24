Поздравления с Днем ВДВ

Это особенный праздник для всех, кто связан с героической и легендарной профессией парашютного десанта. День Воздушно-десантных войск — дата, когда ветераны и действующие военнослужащие вспоминают свои подвиги, а мы отдаем дань уважения их смелости и мужеству. Собрали варианты поздравлений с Днем ВДВ в прозе и в стихах.