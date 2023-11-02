День полиции в 2023 году

День сотрудника органов внутренних дел РФ — так называется праздник, который раньше именовался Днем полиции. Расскажем об истории формирования системы стражей порядка в России, о том, когда и как отмечается дата в 2023 году.

За свою долгую историю органы внутренних дел России прошли через множество реформ. Менялись названия, но суть деятельности тех, чья «служба и опасна, и трудна», всегда оставалась неизменной: обеспечивать порядок в обществе и раскрывать преступления. Поэтому День полиции — особый праздник не только для людей в погонах, но и для большинства граждан нашей страны, потому что все понимают, что именно благодаря этим людям поддерживается порядок и безопасность.

Когда отмечается День полиции

День полиции традиционно отмечается каждый год 10 ноября. Выходной день в 2023 году в эту дату не предусмотрен.

История праздника

Первые полицейские появились в Российской империи в 1718 году. Петр I учредил в Санкт-Петербурге должность генерал-полицмейстера, который возглавлял городское полицейское управление. Вскоре служба охраны общественного порядка начала свою работу в 23 городах и разделялась на общую и политическую.

В 1802 году император Александр I издал манифест «Об учреждении министерств». Всего было восемь министерств, среди которых — Министерство внутренних дел. Оно стало главным органом, управляющим внутренними делами страны.

А через три дня после взятия Зимнего дворца 10 ноября 1917 года Народный комиссариат внутренних дел РСФСР под руководством Алексея Рыкова принял решение о создании рабочей милиции. Слово «милиция» происходит от латинского militia — военная служба, войско или miles — воин. В давние времена милицией называли особый тип армии, который формировался только на время войны.

Изначально советская милиция была сформирована из добровольцев, а в 1918 году перешла в структуру НКВД и встала на профессиональные рельсы. Тогда были прописаны правила приема на работу, штатное расписание и система подготовки. Милиционерами не могли стать бывшие купцы и дворяне. На службу принимали только грамотных граждан старше 21 года, которые имели право голосовать, признавали Советскую власть, а также не были судимы за уголовные преступления.

День милиции

В Советском Союзе свой профессиональный праздник милиционеры начали отмечать с 1962 года. Дату — 10 ноября — установили Указом Президиума Верховного Совета СССР. Официальным государственным праздником День советской милиции стал в 1980 году. В 1991 году в названии поменяли одно слово и праздник стал Днем российской милиции.

После вступления в силу Федерального закона «О полиции» 1 марта 2011 года милиция была переименована в полицию. Это было сделано в связи с реформированием системы правоохранительных органов.

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

13 октября 2011 году День милиции в соответствии с Указом президента РФ Дмитрия Медведева № 1348 был переименован в День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Сейчас полное название торжества используется редко. В народе праздник известен как День полиции.

Традиции праздника

В этот день сотрудники правопорядка встречают на рабочем месте в парадной форме. Некоторые получают заслуженные награды и благодарности за свой труд и подвиги. Но отмечают этот праздник и простые граждане. Они посещают митинги, выставки и спортивные соревнования. Многие россияне в эту дату ждут трансляцию праздничного концерта, который проходит в Государственном Кремлевском дворце. Выступления звезд эстрады стали проводить еще с 1966 года, а с 1972 года эти концерты стали транслировать по телевидению. Концерт не проводили лишь дважды: в 1982 году (это было связано с уходом из жизни генсека СССР Леонида Брежнева) и в 2020 (из-за пандемии коронавируса).

В Музей МВД люди приходят, чтобы узнать об истории создания и развития органов внутренних дел нашей страны. Там можно познакомиться с документами, увидеть награды, боевое оружие, личные вещи героев МВД.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, проходят в стенах Академии управления МВД России, а также в Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя.

В рамках дня открытых дверей во многие отделения полиции граждане могут прийти, чтобы познакомиться с работой правоохранительных органов и получить консультации по вопросам безопасности и правопорядка.

Лучшие фильмы и сериалы о полицейских и милиционерах

Мир кинематографа на протяжении многих лет создает фильмы о работе полиции и милиции. Некоторые из них стали настоящей классикой жанра.

«Ко мне, Мухтар!» (1964) — фильм о совместной работе лейтенанта милиции и его служебного пса по кличке Мухтар.

«Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает» (1974−1977) — фильм показывает историю милиции от первых послереволюционных дней до середины 1970-х годов.

«Место встречи изменить нельзя» (1979) — фильм о работе сотрудников Московского уголовного розыска в послевоенной Москве.

«Петровка, 38» (1980) — фильм о работе сотрудников МУРа, расследующих разбойные нападения.

«Улицы разбитых фонарей» (1998−2019) — сериал о работе розыскного отдела Санкт-Петербурга.

«Участок» (2003) — сериал о работе деревенского участкового Павла Кравцова.

«Ментовские войны» (2004−2018) — криминальный сериал о жизни и работе сотрудников убойного отдела уголовного розыска Санкт-Петербурга.

«Следствие вели…» (2006-н.в.) — цикл документальных передач, посвященных уголовным делам с 1917 по 1991 год и работе следователей над раскрытием преступлений.

«Отдел 44» (2015−2022) — сериал о работе сотрудников криминального отдела под номером 44, которые распутывают самые сложные дела.

«Дознаватель» (2010−2013) — сериал рассказывает о работе группы следователей РУВД, которые занимаются раскрытием разнообразных преступлений.

Вопросы и ответы

Отвечаем на популярные вопросы, связанные с Днем сотрудника органов внутренних дел.

Какие еще праздники есть у полицейских?

У всех подразделений МВД есть собственные праздники. Вот некоторые из них:

18 февраля

День транспортной полиции

27 марта

День внутренних войск МВД России

6 апреля

День работника следственных органов

17 апреля

День ветеранов МВД

2 сентября

День патрульно-постовой службы (ППС)

29 октября

День вневедомственной охраны



Когда отмечают День образования полиции?

В 2018 году приказом № 121 министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева 5 июня было объявлено Днем образования российской полиции.

Сколько полицейских работает в России?

Согласно Указу президента России Владимира Путина от 5 декабря 2022 года «Об установлении предельной штатной численности органов внутренних дел Российской Федерации», с 1 января 2023 года установлена норма в количестве 922 061 человека. Они занимаются охраной общественного порядка, борьбой с преступностью и защитой прав и свобод граждан.