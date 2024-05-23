Появилось движение людей, которых достало, что автозамена исправляет их имена

Журналистка Друти Шах (Dhruti Shah) присоединилась к движению после того как автозамена исправила ее имя сперва на dirty (грязная), а затем на дорито (марка чипсов). Она считает, что ее имя короткое и несложное, и обижается, что программа воспринимает его как неведомое нечто — будто не только ее имя, но и сама она сплошная ошибка.