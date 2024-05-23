Появилось движение людей, которых достало, что автозамена исправляет их имена

Автозамена — дар и проклятие цифровой эпохи. Она исправляет наши ошибки — но никогда не спрашивает, считаем ли это ошибкой мы.
Еще больше страдают от автозамены люди со сложными нетипичными именами — или крайне типичными для Индии, но незнакомыми русскому и английскому словарю. А примерами вроде Санта-сатана, Алеся-Олеся или тем самым из подзаголовка и вовсе никого не удивить.
В интернете запустили общественную кампанию «Я не опечатка», у истоков которой стоят люди с индийскими, валлийскими и ирландскими корнями.
Саван-Чанди Гандеша, один из участников движения, чье имя автокоррекция вечно меняет на Сатану, рассказывает о том, что электронные формы и алгоритмы мешают ему с самого детства: исправляют или дописывают буквы, отрезают вторую половину имени, не разрешают ставить дефис. Что любопытно, добавляет Саван-Чанди, все то же самое делают и индийские сайты, чьих создателей таким именем не удивить.
Участники движения провели эксперимент: вбили в Microsoft Word имена детей, рожденных в Англии и Уэльсе в 2021 году. Каждые 9 из 10 имен программа подчеркнула красным.
Журналистка Друти Шах (Dhruti Shah) присоединилась к движению после того как автозамена исправила ее имя сперва на dirty (грязная), а затем на дорито (марка чипсов). Она считает, что ее имя короткое и несложное, и обижается, что программа воспринимает его как неведомое нечто — будто не только ее имя, но и сама она сплошная ошибка.
Члены движения указывают, что с 2017 по 2021 годы зарегистрировано 2328 детей по имени Эсме (Esmae) и только 36 Найджелов (Nigel) — при этом Найджелов программа считает правильными, а Эсме исправляет на Адмара (Admar).
«В мире есть столько интересных имен, но алгоритмы интересует только как зовут белых западных людей», — сокрушается Саван-Чанди Гандеша, чье имя переводится как муссон под лунным светом.
Газета The Guardian, рассказавшая о движении, обратилась за комментарием в Microsoft, но не получил ответа.
Компания Microsoft ранее презентовала инклюзивную проверку орфографии, которая позволяла заменять слова на предпочитаемые — например, заменять «headmaster» на «principal» (оба слова переводятся как «директор») или «master» на «expert» (оба слова переводятся как «профессионал») — чтобы исключить слово master, вызывающее ассоциации с эпохой рабства.
Рашми Дьял-Чанд, профессор Северо-восточного университета США, чье имя автозамена регулярно исправляет на «сашими», поддерживает движение. Людям с именами как у нее, считает профессор, автокоррекция только мешает — и портит настроение. Профессор провела свое исследование и пришла к выводу, что автозамена гораздо активнее корректирует имена людей с неевропейскими корнями — она буквально считает это расизмом. «Автокоррекция помогает одним людям общаться и поддерживает их за счет того, что портит жизнь другим», — считает профессор.
Карен Фокс, еще одна участница движения, чьих детей зовут Эойн (Eoin) и Ниам (Niamh), говорит, что устала от красного подчеркивания: «Это не я выбрала неправильное имя ребенку — не права программа». Учитывая, как оперативно разработчики вносят изменения в словари, она считает, что это исключительно вопрос приоритетов, которые давно пора поменять.
Не меньше страдают от автозамены и названия населенных пунктов — недавно рассказывали про смешные названия городов в России.
Георгий Мазуркевич