Бухалово и Париж: откуда появились необычные и смешные названия населенных пунктов в России

Название деревни, казалось бы, бросает обидную тень на поведение местных жителей. На самом деле совсем не так. В старину слова «бухать», «бухало» совсем не были связаны со значением «принимать на грудь». Зато обладали разными другими смыслами. «Бухать» в словаре Владимира Даля означает громко и стремительно что-то бросать. Существительное «бухало», по Далю, громко кричащая болотная птица выпь, а также ружье, бык или бугай. Если когда-то в этом населенном пункте была церковь, то значение может происходить от слова «бух» — громкий удар в колокол.