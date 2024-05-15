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В Сети показали умные очки с управляемой «тонировкой»

Ими можно управлять через телефон.

В США создали солнцезащитные очки с управляемой «тонировкой». Устройство подключается к смартфону и меняет режим всего лишь одним взмахом пальца.

Стартап Ampere разработал инновационные солнцезащитные очки Dusk. Они меняют оттенок стекол по команде, которую пользователь отдает через встроенные кнопки или мобильное приложение.

В очках есть три режима тонировки. Переключаться между ними можно с помощью кнопки на дужке или приложения на смартфоне. Смена режима происходит за 0,1 секунды. Устройство может продержаться без зарядки до 7 дней. В топовых моделях есть встроенные динамики и микрофон.

Кстати, технология, которая меняет оттенок солнцезащитных очков, получила название «хамелеон». Ее еще в 1964 году предложила компания Corning Glass Works. В «очках-хамелеонах» использовалась фотохромная технология, которая позволяла изменять оттенок в зависимости от наружного освещения. В новых очках Dusk применяется уже электрохромная технология. Она меняет тонировку линз при помощи электрических сигналов.

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Айгуль Сабитова