В Сети показали умные очки с управляемой «тонировкой»

В очках есть три режима тонировки. Переключаться между ними можно с помощью кнопки на дужке или приложения на смартфоне. Смена режима происходит за 0,1 секунды. Устройство может продержаться без зарядки до 7 дней. В топовых моделях есть встроенные динамики и микрофон.