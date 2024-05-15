Коронавирус может вызывать проблемы со зрением, выяснили ученые

Длительное присутствие спайкового антигена SARS-CoV-2 в организме может привести к микроаневризме внутренней оболочки глаз и другим опасным последствиям. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Pathogens.
В ходе эксперимента ученые инфицировали группу лабораторных мышей SARS-CoV-2. Они обнаружили, что вирус может проникать во внутреннюю поверхность глаз даже при условии отсутствия прямого контакта органов зрения с ним.
Исследователи объяснили, что при попадании в организм SARS-CoV-2 способен проникать через гематоретинальный барьер — плотное соединение эпителиальных клеток, которое в норме препятствует попаданию в ткань сетчатки различных крупных молекул из кровеносных сосудов.
Ученые также выяснили, что длительное присутствие спайкового антигена SARS-CoV-2 в сетчатке может стать причиной воспалительного процесса и разрушения клеток гематоретинального барьера.
Чем дольше вирусные агенты остаются в глазах — тем выше вероятность развития серьезных нарушений зрительной функции.
Отмечается, что вирусы и бактерии в основном преодолевают гематоретинальный барьер у людей с ослабленным иммунитетом. Однако, по словам ученых, SARS-CoV-2 опасен и для лиц с нормальной иммунной функцией.
Исследователи также уточнили, что с наиболее неблагоприятными последствиями попадания антигена в сетчатку могут столкнуться люди с гипертонией или диабетом.