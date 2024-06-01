Появилась новая авиакомпания с необычными самолетами

Самолет действительно огромный, к примеру, он может перевезти два крыла обычного Airbus A350 за один раз (раньше нужно было летать с каждым крылом по очереди). Для сборки самолетов компания теперь будет использовать только новые модели, а старые передаст под другие нужды, поскольку они все еще соответствуют критериям безопасности.