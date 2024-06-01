Появилась новая авиакомпания с необычными самолетами

Airbus Beluga — огромный грузовой самолет, имеющий несколько курьезную внешность, помогает перевозить крупногабаритные грузы уже 20 лет. В первую очередь, его используют для транспортировки грузов в пределах Европы. В этом году производитель презентовал обновленную модель «Белухи», которая появится в авиакомпании с названием Airbus Beluga Transport.
Бенуа Лемоннье, директор компании, объясняет CNN, зачем нужны такие огромные самолеты: благодаря им крупногабаритные грузы не нужно разбирать на запчасти, а можно погрузить в трюм целиком. Какие грузы? Например, части других самолетов, которые производят в разных странах Евросоюза, а собирают в Тулузе и Гамбурге.
Первая «Белуха» была выпущена в 1994 году и изначально называлась Airbus Super Transporter. Но из-за характерного носа ее сразу сравнили с одноименным зубатым китом (не путать с белугой), кличка прижилась, и производитель придал ей официальный статус. Последний самолет первого поколения выпустили в 2000 году.
По конструкции, объясняет Бенуа, это самолет Airbus A300−600, у которого целиком заменили носовую часть, расширили фюзеляж, поставили более крупные двери и специальное оборудование.
До того, как выпустить свой суперсамолет, фирма Airbus пользовалась Super Guppy, самолетами модели 1960-х годов, выпущенных NASA для транспортировки ракетных частей. Кстати, обратите внимание, он тоже был назван в честь рыбы. Теперь, объясняет Лемоннье, пришло время еще одного обновления — и компания выпустила модель Beluga XL.
Самолет действительно огромный, к примеру, он может перевезти два крыла обычного Airbus A350 за один раз (раньше нужно было летать с каждым крылом по очереди). Для сборки самолетов компания теперь будет использовать только новые модели, а старые передаст под другие нужды, поскольку они все еще соответствуют критериям безопасности.
Бенуа объясняет, что, в отличие от пассажирских самолетов, «Белухи» используются куда реже, то есть изнашиваются медленнее, поэтому, если они продолжат летать с той же частотой, то спокойно прослужат еще 20 лет.
Самолетов первого поколения было выпущено всего пять — и четыре из них теперь образуют новую грузовую авиакомпанию, которая будет перевозить грузы под заказ.
Трюм Beluga ST на 50% выше и на 10% шире, чем у обычного грузового самолета, вроде Boeing 747-
Управлять таким самолетом может любой пилот, летавший на A300−600, но сначала нужно дополнительно потренироваться — Бенуа объясняет, что из-за огромного носа самолет более чувствительно ведет себя в воздухе, и придется слегка приноровиться.
Без дозаправки Beluga может пролететь 3000 километров, если везти груз из Европы в США, ему придется совершать посадки на Азорских островах и в Канаде.
Сложный характер грузов тоже налагает на самолет дополнительные ограничения: некоторую технику нельзя перевозить на большой высоте, так как это может испортить ее функционал (например, вертолеты).
Но, несмотря на это, свой рынок новый авиаперевозчик найдет, уверены эксперты. Флот в 4 самолета на рынке супергрузовых самолетов — это очень много, так что, если вы давно собирались перевезти спутник или крыло от самолета, вы знаете, кому звонить.
А вот новость, которая порадует гораздо большее число россиян: на борту российских самолетов скоро появится Wi-Fi. Когда и с какими условиями — рассказываем в материале.
Георгий Мазуркевич