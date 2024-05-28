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На борту российских самолетов появится Wi-Fi

Прогноз эксперта о том, как будет работать интернет в полёте и когда он будет доступен пассажирам. Рассказываем, как можно будет подключиться к интернету в самолёте и какие авиакомпании будут предоставлять услугу Wi-Fi на борту.

Источник: Freepik

Об этом стало известно во время конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

В 2028 году Wi-Fi будет доступен на всех российских воздушных судах, как сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев агентству ТАСС. Это произойдет после запуска спутниковой группировки. До 2030 года зоны 5G появятся в каждом регионе страны.

Новость

Если верить прогнозам, новые технологии сделают скорость интернета на борту быстрее в десять раз — со 100 мегабит она повысится до одного гигабита в секунду.

Первый запуск трех низкоорбитальных спутников связи 5G запланирован на 2026 год, а к 2030 году планируется запустить 737 таких спутников. Дмитрий Угнивенко, заместитель министра цифрового развития, заявил, что тестовые зоны сетей также появятся в стране до 2030 года.

По словам Дмитрия Угнивенко, основная цель программы заключается в объединении сети интернета вещей (IoT): это позволит осуществлять автоматический сбор данных от датчиков на расстоянии без прямого вмешательства человека.

Автор: Елизавета Чеботарева