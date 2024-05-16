«Портал разврата»: видеотрансляцию между Нью-Йорком и Дублином временно прекратили

Литовская художница Бенедиктас Гилис создала и установила большие круглые экраны, транслирующие в прямом эфире локации Нью-Йорка и Дублина. Благодаря этому каждый желающий мог увидеть, что сейчас происходит на улицах «противоположного» города. Подобную инсталляцию назвали «Порталом».
«Порталы — это возможность встретиться с людьми и увидеть наш мир таким, какой он есть на самом деле — единым», — пояснила Гилис. — «Прямая трансляция обеспечивает связь между удаленными друг от друга местами, позволяя людям встречаться за пределами своих социальных кругов и культур, преодолевать географические границы и осознавать красоту глобальной взаимосвязанности».
Многие жители обоих городов встретили Портал с энтузиазмом, однако видеотрансляцию временно приостановили уже через неделю. Причиной такого решения стало неподобающее поведение дублинцев, показывающих на камеру изображения терактов 11 сентября, нецензурные выражения и оголенные части тела.
В настоящее время организаторы экспозиции внедряют техническое решение для цензурирования «некультурного» поведения. Работу портала «Нью-Йорк — Дублин» обещают восстановить в ближайшее время. Более того, Гилис намерена установить и другие экраны в разных точках мира.
О цифровом проекте, посвященном 1000-летию Суздаля (с не менее инновационными идеями) рассказали в отдельном материале.
Кристина Корчанова