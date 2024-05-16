«Портал разврата»: видеотрансляцию между Нью-Йорком и Дублином временно прекратили

«Порталы — это возможность встретиться с людьми и увидеть наш мир таким, какой он есть на самом деле — единым», — пояснила Гилис. — «Прямая трансляция обеспечивает связь между удаленными друг от друга местами, позволяя людям встречаться за пределами своих социальных кругов и культур, преодолевать географические границы и осознавать красоту глобальной взаимосвязанности».