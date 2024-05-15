«Под куполом»: цифровые художники запустили проект к 1000-летию Суздаля

На медиафасадах в восьми городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Перми и Челябинске — будут представлены работы 10 цифровых художников под кураторством Александра Карлявина. Фантазии о будущем облике Суздаля, саундтрэк города, кибер-кокошники, фрески с химерами, проходящими через огненное очищение души, — все это и не только можно будет увидеть в рамках проекта в онлайн-формате — в сообществе Владимиро-Суздальского музея-заповедника ВКонтакте, и в офлайне — в VS Gallery в Москве до 9 июня.