«Под куполом»: цифровые художники запустили проект к 1000-летию Суздаля

В 2024 году, в честь 1000-летия Суздаля, digital-художники совместно с VK организовали проект «Под куполом». В его основу легла идея осмысления искусства средневековья сквозь призму современности.
В преддверии такой важной даты — 1000-летия Суздаля, мы предложили нашим диджитал-художникам взглянуть на средневековье сквозь призму современности. Симбиоз, на мой взгляд, получился завораживающий.
На медиафасадах в восьми городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Перми и Челябинске — будут представлены работы 10 цифровых художников под кураторством Александра Карлявина. Фантазии о будущем облике Суздаля, саундтрэк города, кибер-кокошники, фрески с химерами, проходящими через огненное очищение души, — все это и не только можно будет увидеть в рамках проекта в онлайн-формате — в сообществе Владимиро-Суздальского музея-заповедника ВКонтакте, и в офлайне — в VS Gallery в Москве до 9 июня.
Нам удалось сопоставить многовековую историю и современное искусство и создать платформу для диалога между прошлым и будущим. «Под куполом» — пример того, как одно и то же место так по-разному может вдохновлять художников. Каждый из них попал в глубину истории и эстетики Суздаля, а работы достигли идеальной гармонии между собой.
Также будет представлена работа «Местное время в Суздале» от победительницы проекта «Медиаарт» Простора — открытой креативной платформы от VK — Таси (Taj machines). Увидеть творения других участников можно в VK Клипах по хэштегу #ГалереяПростора.