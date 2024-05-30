Поражения в головном мозге могут заставлять помогать другим

Каждый день вы делаем выбор между действиями, которые требуют усилий. Можно отдать предпочтение тому, что выгодно для себя, а можно тому, что полезно для других людей. Решения второго типа называются просоциальными. Ученые из Университета Бирмингема и Оксфордского университета показали, что к антисоциальному поведению и нежеланию что-либо делать ради других могут вести поражения в области мозга. Вместе с тем в ней есть участок, повреждение которого, наоборот, подталкивает человека принимать решения, полезные для окружающих. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Human Behaviour.