Поражения в головном мозге могут заставлять помогать другим

Каждый день вы делаем выбор между действиями, которые требуют усилий. Можно отдать предпочтение тому, что выгодно для себя, а можно тому, что полезно для других людей. Решения второго типа называются просоциальными. Ученые из Университета Бирмингема и Оксфордского университета показали, что к антисоциальному поведению и нежеланию что-либо делать ради других могут вести поражения в области мозга. Вместе с тем в ней есть участок, повреждение которого, наоборот, подталкивает человека принимать решения, полезные для окружающих. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Human Behaviour.
Зона принятия решений в головном мозге — это вентромедиальная префронтальная кора (vmPFC). Здесь обрабатывается информация о затраченных усилиях и получаемых при этом выгодах. Та же зона активизируется, когда нужно принять социальные решения.
Исследователи провели эксперимент с тремя группами людей. Первая состояла из 11 мужчин и 14 женщин (средний возраст 56,4 года). У них были очаговые поражения зоны vmPFC. В две контрольных группы вошли пациенты с нарушениями в других областях мозга (15 человек, средний возраст 56 лет, 10 женщин) и 40 здоровых людей (средний возраст 60 лет, 23 женщины).
Испытуемым предлагали различные задачи на принятие решения. Их ставили перед выбором между «отдыхом» (минимум физических усилий при работе с динамометром и низкое вознаграждение) и «работой» (значительные затраты сил, но и высокое вознаграждение). В половине случаев финансовое поощрение получали они сами. Во второй половине вознаграждение доставалось другим участникам, анонимных для испытуемых.
Оказалось, что в целом люди с поражениями vmPFC меньше хотят прилагать усилия, если поощрение получают окружающие, и вообще меньше готовы помогать. Нарушения меняют и отношение к усилиям — пациенты менее готовы даже к минимальному напряжению.
Также исследователи выяснили, что в отдельных областях внутри зоны vmPFC есть субрегионы, где повреждение приводило к снижению заинтересованности в вознаграждении. Однако ученые нашли разницу между медиальными (то есть находятся ближе к середине) и латеральными (располагаются дальше) областями зоны.
Так, нарушение в первой усиливало антисоциальное поведение человека, а во второй — просоциальное. Иными словами, повреждения латеральной области vmPFC повышали готовность помогать другим.
Ученые сделали вывод, что эта кора — важнейшая область мозга, отвечающая за мотивацию при выполнении действий, полезных именно для других людей, она играет важную роль в социальном поведении. Изучение просоциальной мотивации поможет разработать новые методы лечения заболеваний, при которых она нарушена.
Один из ведущих авторов работы Патрисия Локвуд подчеркнул, что эта область мозга особенно интересна, так как у подростков она развивается поздно. Кроме того, она меняется с возрастом.
«Будет действительно интересно посмотреть, может ли образование повлиять на эту область мозга — можем ли мы научиться лучше помогать другим?» — добавляет эксперт.
Недавно ученые выяснили, что эгоизм уменьшает распространение сплетен.
Айгуль Сабитова