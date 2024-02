Американские ученые доказали, что сплетни — это не плохо

В своем исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, авторы использовали компьютерное моделирование, чтобы разгадать одну из самых важных загадок социальной психологии: почему сплетник — единственное популярное времяпрепровождение, выходящее за рамки пола, возраста, культуры и социально-экономических характеристик.