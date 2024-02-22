Американские ученые доказали, что сплетни — это не плохо

Авторы подчеркнули, что их исследования не охватывает весь спектр человеческих эмоций, факторов общения и не могут заменить поведенческие исследования. Однако компьютерное моделирование может привести к появлению новых теорий, которые вдохновят на последующий сбор и анализ данных с участием людей. Еще один забавный вывод, к которому пришли американские ученые — сплетни вряд ли перестанут быть одним из способов коммуникации в ближайшее время.