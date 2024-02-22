Американские ученые доказали, что сплетни — это не плохо

У сплетников всегда была плохая репутация, но недавнее теоретическое исследование, проведенное исследователями из Университета Мэриленда и Стэнфордского университета, утверждает, что эти люди не так уж и плохи. На самом деле, они могут быть даже полезны для социальных кругов.
В своем исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, авторы использовали компьютерное моделирование, чтобы разгадать одну из самых важных загадок социальной психологии: почему сплетник — единственное популярное времяпрепровождение, выходящее за рамки пола, возраста, культуры и социально-экономических характеристик.
Предыдущие теории предполагали, что сплетни могут объединять большие группы людей и способствовать сотрудничеству, но было неясно, какую выгоду получат от этого взаимодействия отдельные сплетники. Почему получатели сплетен так охотно выслушивали сплетников или вели себя иначе в их присутствии, также осталось необъяснимым.
Чтобы лучше понять сложную паутину взаимоотношений людей, исследовательская группа использовала модель эволюционной теории игр, которая имитирует процесс принятия решений человеком. Объединив ее с принципами эволюционной биологии, авторы могли наблюдать, как их объекты исследования взаимодействуют друг с другом и меняют свои стратегии для получения вознаграждений.
К концу моделирования 90% объектов моделирования стали сплетниками. При этом люди с большей вероятностью будут сотрудничать с известным распространителем слухов, поскольку хотят защитить свою репутацию и не стать жертвой чужих слов. Для сплетников сотрудничество со стороны другого человека само по себе может быть наградой.
Исследователи утверждают, что сплетни распространяются, в основном потому, что обмен информацией может иметь эффект «сдерживания эгоизма» у сплетников. Другими словами, получатели слухов подстраиваются под других, не желая испортить свою репутацию и ведут себя более дружелюбно. А благодаря своей способности влиять на поведение других и поощрять сотрудничество, сплетники обладают «эволюционным преимуществом», которое увековечивает цикл сплетен и оказывает полезную услугу своим «слушателям».
Хотя сплетни имеют негативный оттенок, информация, которую распространяют сплетники, может быть комплиментарной. Независимо от содержания, сплетни несут полезную функцию. Моделирование также учитывало различные факторы, которые помогают или препятствуют распространению сплетен, что в конечном итоге подтверждает то, что сплетники из маленьких городков — не просто образ из кино.
Авторы подчеркнули, что их исследования не охватывает весь спектр человеческих эмоций, факторов общения и не могут заменить поведенческие исследования. Однако компьютерное моделирование может привести к появлению новых теорий, которые вдохновят на последующий сбор и анализ данных с участием людей. Еще один забавный вывод, к которому пришли американские ученые — сплетни вряд ли перестанут быть одним из способов коммуникации в ближайшее время.
И этому можно обрадоваться, особенно, если вы работаете в офисе. Недавно ученые Бингемтонского университета и Университета Нью-Йорка доказали, что некоторые слухи на рабочем месте способны снизить текучесть кадров и положительно сказаться на работе коллектива в целом.
Олеся Маевская