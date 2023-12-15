Исследование: сплетни на работе позитивно влияют на компанию

Если вы раньше думали, что сплетни — это очень плохо, то специалисты из Бингемтонского университета и Университета Нью-Йорка вас разочаруют. Дело в том, некоторые слухи на рабочем месте способны снизить текучесть кадров и положительно сказаться на работе коллектива в целом. Об этом пишет HRM.Asia.

Ученые провели опрос 338 сотрудников здравоохранения в Южной Корее. Участников попросили ответить на вопросы о положительных и отрицательных формах рабочих сплетен, связанных с организациями и руководством. Некоторые из предлагаемых людям тем включали фразы «На работе я иногда жалуюсь на свою организацию, когда руководство отсутствует», «Если я чувствую, что руководство плохо относится к мне, я говорю об этом своим коллегам», «Иногда я хвалю свою организацию, когда руководство отсутствует».

Результаты показали, что когда люди говорят позитивно о своей организации и руководстве, это повышает их настроение, а также помогает снизить риск текучести кадров. Также ученые обнаружили, что связь между «негативными» слухами и принуждением на рабочем месте отсутствует. Отсюда следует, что люди воспринимают такие утверждение как просто недовольство со стороны коллег, а не как полезную информацию.

Ранее ученые из Университета Нью-Йорка создали самовоспроизводящихся роботов.

Анна Морозова