Популярные в школе подростки спят меньше, чем их сверстники

Специалисты объяснили такую разницу тем, что девочки от природы очень чувствительны и добродушны, они заботливы и внимательны к окружающим и чаще помогают им, чем мальчики. В целом потребность уделять большую часть времени друзьям может привести к сокращению ночного отдыха, так как вечером у популярных школьников возникают навязчивые мысли о том, оправдались ли ожидания их товарищей и что еще можно для них сделать.