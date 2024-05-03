Популярные в школе подростки спят меньше, чем их сверстники

Многие обвиняют подростков в том, что они не спят по ночам из-за гаджетов, Интернета и социальных сетей. Однако исследование, проведенное учеными из Университета Эребру (Швеция) показало, что школьники страдают от недостатка сна из-за популярности в учебном заведении. Об этом пишет Daily Mail.
Ученые провели опрос 1300 школьников. На первом этапе респонденты рассказывали, сколько они спят каждую ночь, а на втором называли двух-трех своих друзей из класса или учебного заведения в целом. Тех, чьи имена звучали чаще других, ученые определили как наиболее популярные.
Затем ученые провели анализ ответов, который показал, что популярные в школе подростки спали меньше своих сверстников, теряя по 27 минут сна каждую ночь.
Проанализировав ответы мальчиков и девочек по отдельности ученые выяснили, что именно школьницы чаще испытывали трудности с засыпанием, продолжительностью сна и просыпались слишком рано.
Специалисты объяснили такую разницу тем, что девочки от природы очень чувствительны и добродушны, они заботливы и внимательны к окружающим и чаще помогают им, чем мальчики. В целом потребность уделять большую часть времени друзьям может привести к сокращению ночного отдыха, так как вечером у популярных школьников возникают навязчивые мысли о том, оправдались ли ожидания их товарищей и что еще можно для них сделать.
Поскольку школьные дни начинаются рано, подростки часто отсыпаются в выходные. Однако, по словам авторов исследования, это может иметь неприятные последствия.
Так, например, если школьник в воскресенье просыпается в 13:00, вечером он будет бодрым, поэтому уснет позже. Из-за этого в понедельник утром ему будет труднее проснуться. Поэтому, считают исследователи, обсуждение социальных норм, касающихся сна, и ожиданий друзей перед сном являются недостающим компонентом существующих мероприятий по обеспечению сна для подростков.
Ранее психолог объяснила, как определить эмоциональное выгорание у школьника.
Анна Морозова