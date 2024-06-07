Пользователи Сети оказались шокированы составом крабовых палочек

Крабовые палочки — обычный для многих продукт, который кладут в салат, добавляют в рыбные котлеты, делают из них роллы с огурцом и чесноком или едят в чистом виде. Однако теперь люди отказываются от него и обещают больше близко к нему не подходить. Виновник этому — пользователь одной из социальных сетей, который рассказал, из чего состоит этот морепродукт. Об этом пишет The Mirror.
Видео, опубликованное в TikTok, снято на фабрике, где делают крабовые палочки. На кадрах видно, как работники производства бросают замороженную рыбную пасту в блендер, которая, по словам автора ролика, напоминает цемент. Затем добавляется большое количества льда, который смешивается с рыбным паштетом. Образуется густая смесь, «которая выглядит не аппетитно».
Затем работники фабрики добавляют туда сахар, соль и прочие приправы. Далее смесь отжимают и расплющивают в листы одинакового размера. В это время другие специалисты замешивают съедобный краситель.
Листы окрашиваются в красный цвет, а вытягивающая машина придает им текстуру. После материал скручивается в палочки.
В комментариях пользователи отметили, что крабовые палочки на самом деле являются сурими — пастой, приготовленной из разных видов белой рыбы с добавлением воды и крахмала. Название продукта происходит только из-за сходства с морепродуктами, а вовсе не из-за того, что он состоит из краба.
«Так это разновидность хот-догов из морепродуктов?», — спросил один из комментаторов. Другой пользователь рассказал, что в Великобритании название крабовых палочек заменили на «seafood sticks» (палочки из морепродуктов) из-за отсутствия в них крабов. При этом многие зареклись больше никогда не употреблять этот продукт.
Однако нашлись пользователи, которых видео с производства не отпугнуло. Так, один из них написал: «Мне неловко говорить, но я все равно продолжу их есть».
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Анна Морозова