Пользователи Сети оказались шокированы составом крабовых палочек

Крабовые палочки — обычный для многих продукт, который кладут в салат, добавляют в рыбные котлеты, делают из них роллы с огурцом и чесноком или едят в чистом виде. Однако теперь люди отказываются от него и обещают больше близко к нему не подходить. Виновник этому — пользователь одной из социальных сетей, который рассказал, из чего состоит этот морепродукт. Об этом пишет The Mirror.