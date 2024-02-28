Жир, да не тот. Врач раскрыла правду про молочные продукты с заменителями

В день нужно употреблять не менее 2−3 порций молочных продуктов. Это источник белка, витаминов (особенно витамина В 2), минеральных веществ, например, кальция. Сегодня в магазинах есть молочные продукты двух видов — с заменителями молочного жира (обозначаются СЗМЖ, это указывается на ценнике и на этикетке) и без заменителей молочного жира (БЗМЖ). Первые дешевле, но вызывают у многих покупателей сомнения — точно ли они полезны, как натуральный творог и йогурт? Или лучше выбирать молочку без заменителей?
О том, что является мифом, а что правдой в отношении молочных продуктов с заменителями молочного жира, aif.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.
Миф 1. Если есть «заменитель», значит, это некачественная и вредная подделка.
Это не так. Для изготовления заменителя молочного жира используются натуральные растительные масла — кукурузное, пальмовое, кокосовое, соевое, рапсовое. В России чаще всего применяют подсолнечное и кукурузное масло. Некоторые производители смешивают несколько видов масел. При этом используемое сырье никак не влияет на свойства заменителя молочного жира (ЗМЖ).
Единственный возможный минус заменителей — образование транс-изомеров жирных кислот в процессе частичной гидрогенизации, которая придает растительным маслам нужную консистенцию, то есть делает их более густыми. Однако трансжиры есть и в натуральных молочных продуктах (от 2% до 8%). Но больше всего трансжиров содержится в кондитерских изделиях, жареном тесте, конфетах, фаст-фуде. По рекомендации ВОЗ нужно употреблять не больше 2−3 г трансжиров в сутки, так как они повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Миф 2. Если в составе ЗМЖ присутствует пальмовое масло, такой продукт лучше не покупать.
Про пальмовое масло ходит много легенд. Одни говорят, что оно используется в технических целях, а другие — что оно значительно полезнее сливочного и незаменимо для диетического питания. Вопреки разговорам о канцерогенности, это масло, скорее, защищает от развития рака, нежели провоцирует его. Пальмовое масло богато витаминами А (каротиноиды), Е (токоферолы и токотриенолы) и коферментом Q10. Все это наделяет пальмовое масло свойствами, важными для профилактики диабета, онкологических, сердечно-сосудистых, кожных и других заболеваний. Хотя насыщенных жиров в пальмовом масле действительно много, их в нём всё равно меньше, чем, например, в сливочном (примерно на 20%).
Кстати, консистенция пальмового масла от природы полутвердая за счет высокого содержания насыщенного, то есть твердого жира. Поэтому гидрогенизации оно подвергается не так сильно, как любой другой более жидкий жир.
Миф 3. Молочные продукты с ЗМЖ менее калорийны.
Это тоже заблуждение, потому что животные и растительные жиры имеют одинаковую калорийность: 1 г жира = 9 ккал. Если вы хотите приобрести продукты с меньшей калорийностью, необходимо ориентироваться на процентное содержание жира в продукте, которое указано на упаковке, а не на содержание ЗМЖ.
Миф 4. Продукты с ЗМЖ стоит выбирать тем, у кого есть непереносимость лактозы в молоке.
На самом деле использование заменителей молочного жира не влияет на содержание лактозы в молоке. Людям, которые не переваривают лактозу, необходимо использовать в пищу специальное безлактозное молоко или его растительные заменители.
Миф 5. Молочные продукты с ЗМЖ не содержат холестерин.
А это правда. Настоящие молочные жиры состоят из насыщенных жиров, которые являются источником холестерина. Следовательно, в продуктах, где молочный жир заменён на растительный, холестерина не будет. Однако стоит помнить, что холестерин нам нужен, вреден только его избыток. Если же у человека уже высокий уровень холестерина, есть другие факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, то для него продукты с ЗМЖ предпочтительнее.
Миф 6. В продуктах с ЗМЖ нет никаких витаминов.
Это неверно. Растительные масла содержат больше витаминов-антиоксидантов А и Е, чем натуральный молочный жир. Кроме того, полиненасыщенные жирные кислоты, присутствующие в растительных маслах, полезны для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и поддержания нормального состояния сосудов.
Миф 7. Продукты с ЗМЖ быстрее портятся.
Все наоборот. При использовании заменителей молочных жиров срок хранения увеличивается, при этом вкусовые качества не изменяются.
Миф 8. Лучше выбирать молочные продукты с пониженной калорийностью или вообще без жира.
В последние годы появляется все больше научных данных о том, что регулярное потребление молочных продуктов даже высокой степени жирности благотворно влияет на состояние здоровья человека и снижает риск развития многих алиментарнозависимых заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, сахарный диабет, ожирение и остеопороз.
Поэтому жир в молочных продуктах полезен, будь то растительный заменитель или натуральный.