Жир, да не тот. Врач раскрыла правду про молочные продукты с заменителями

Про пальмовое масло ходит много легенд. Одни говорят, что оно используется в технических целях, а другие — что оно значительно полезнее сливочного и незаменимо для диетического питания. Вопреки разговорам о канцерогенности, это масло, скорее, защищает от развития рака, нежели провоцирует его. Пальмовое масло богато витаминами А (каротиноиды), Е (токоферолы и токотриенолы) и коферментом Q10. Все это наделяет пальмовое масло свойствами, важными для профилактики диабета, онкологических, сердечно-сосудистых, кожных и других заболеваний. Хотя насыщенных жиров в пальмовом масле действительно много, их в нём всё равно меньше, чем, например, в сливочном (примерно на 20%).