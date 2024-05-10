Получено новое изображение кометной глобулы «Руки Бога»

Астрономы из Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили при помощи камеры темной энергии получили изображение кометной глобулы CG4, широко известной как «Рука Бога».
CG4 находится на расстоянии 1300 световых лет от Земли. «Рука Бога» обладает плотной головной частью, состоящей из пыли и газа, которых бы хватило на образование нескольких новых звезд размером с Солнце. Она достигает 1,5 светового года в диаметре, а вытянутый слабый хвост в длину составляет около восьми световых лет.
Ученые предполагают, что глобулы, подобные CG4, возникают, когда звездные ветры и излучение массивных звезд создают кометоподобную форму. Согласно другой гипотезе, они могут быть сферическими туманностями, которые, возможно, были разрушены близлежащим взрывом сверхновой.
Ранее телескоп Джеймса Уэбба получил самое четкое изображение туманности Конская голова.
Анна Морозова