Получено новое изображение кометной глобулы «Руки Бога»

CG4 находится на расстоянии 1300 световых лет от Земли. «Рука Бога» обладает плотной головной частью, состоящей из пыли и газа, которых бы хватило на образование нескольких новых звезд размером с Солнце. Она достигает 1,5 светового года в диаметре, а вытянутый слабый хвост в длину составляет около восьми световых лет.