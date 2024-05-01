Астрономы получили самый четкий снимок туманности Конская голова

Астрономы при помощи телескопа имени Джеймса Уэбба получили самое детализированное на сегодняшний день инфракрасное изображение туманности Конская голова, также известную как Бернард 33. Оно показывает часть космического объекта в совершенно новом свете, передавая всю его сложность. Снимок опубликован на сайте обсерватории Уэбба.
Туманность Конская голова расположена на расстоянии 1500 световых лет от Земли. На новых снимках видна часть неба в созвездии Орион. Из облака пыли и газа поднимается размытый контур Бернарда 33.
По оценкам астрономов, туманность просуществует еще около пяти миллионов лет, прежде чем она распадется, как газовые облака, окружающие ее.
Эти области находятся там, где межзвездный газ достаточно плотный, чтобы оставаться нейтральным, но недостаточно плотный, чтобы препятствовать проникновению дальнего ультрафиолетового излучения от массивных звезд.
Благодаря своей близости и геометрии туманность Конская голова является источником ценных данных для изучения физических и структур области фотодиссоциации и эволюции химических характеристик газа и пыли.
Ранее телескоп имени Джеймса Уэбба получил детализированное изображение галактики Сигара.
Анна Морозова