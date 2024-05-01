Астрономы получили самый четкий снимок туманности Конская голова

Астрономы при помощи телескопа имени Джеймса Уэбба получили самое детализированное на сегодняшний день инфракрасное изображение туманности Конская голова, также известную как Бернард 33. Оно показывает часть космического объекта в совершенно новом свете, передавая всю его сложность. Снимок опубликован на сайте обсерватории Уэбба.