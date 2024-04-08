Астрономы опубликовали изображение галактики Сигара

«Джеймс Уэбб» запечатлел новое изображение галактики М82, известной как галактика Сигара, которая расположена в 12 миллионах световых лет от Земли. Снимок опубликован на официальном сайте NASA.
В галактике М82 идет активный процесс звездообразования, скорость которого в 10 раз больше, чем в Млечном Пути.
На новом изображении видно, как галактические ветры и ударные волны, вызванные молодыми звездами и сверхновыми, влияют на газ и пыль, из которых формируются светила.
Маленькие зеленые пятнышки на снимке являются скоплениями железа, а красные — области, в которых молекулярный водород загорается вследствие воздействия излучения от соседней молодой звезды.
Ранее «Джеймс Уэбб» обнаружил формирующееся скопление галактик.
Анна Морозова