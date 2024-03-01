Пол преступника оказался важнее чистосердечного признания

В истории немало случаев, когда приговор, вынесенный преступнице, был гораздо мягче ожидаемого. Исследования показывают, что при оглашении наказания судьи опираются не только на закон, но и на другие факторы, чаще всего относящиеся к личности подсудимого и потерпевшего.
В мировой практике женщины часто получают более снисходительные приговоры. Для объяснения этого феномена у ученых есть две теории. Первая, так называемая «рыцарская» предполагает, что, например, в США большинство судей являются мужчинами, поэтому они склонны давать менее строгое наказание. Согласно второй гипотезе, должностное лицо не всегда имеет возможность ознакомиться с материалами дела. Недостаток информации в таком случае закрывается стереотипами о расе, поле и возрасте обвиняемого. Так, в отношении женского пола обычно работают следующие: их преступления несут меньшую опасность и во многих случаях связаны с самообороной, они реже склонны к рецидиву.
Теории строились на основе баз данных США и стран Европы, поэтому ученые из ФЭН НИУ ВШЭ решили узнать, как пол участников процесса влияет на вынесение приговора в России. Работа опубликована в журнале Homicide Studies.
Специалисты изучили более 20 тысяч дел об убийствах. Преступники были осуждены в период с 2013 по 2019 годы в 84 регионах России. Авторы использовали методы интеллектуального анализа текстов, чтобы понять из приговора пол правонарушителей, отношения между подсудимыми и потерпевшими, определить у них наличие детей.
Авторы построили несколько моделей, чтобы выяснить, как напрямую эти факторы влияют на приговор.
Моделирование показало, что приговор значительно зависит от пола. Так, срок лишения свободы для мужчин был на 14 месяцев больше, чем для женщин при совпадении всех прочих факторов.
Также немаловажную роль играет пол потерпевшего и судьи. Так, если жертвами были женщины, то срок лишения свободы подсудимого увеличивался почти на пять месяцев. В то же время судьи мужского пола выносили более строгие решения, чем женского.
Необычным было и то, что осужденные при наличии малолетних детей получали срок на два месяца больше, чем бездетные, хотя наличие хотя бы одного ребенка является смягчающим обстоятельством. При этом для женщин этот фактор во все случаях учитывался судьей, из-за чего он выносил более мягкое решение.
Ученые предполагают, что меньшие тюремные сроки для матерей связаны со стремлением быстрее вернуть их в семью, а от мужчин-агрессоров детей, наоборот, пытаются оградить.
Таким образом было установлено, что при равных обстоятельствах мужчины получают более строгий приговор, чем женщины. Авторы говорят, что результаты сопоставимы с США и странами Европы.
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Анна Морозова