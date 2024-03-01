Пол преступника оказался важнее чистосердечного признания

В мировой практике женщины часто получают более снисходительные приговоры. Для объяснения этого феномена у ученых есть две теории. Первая, так называемая «рыцарская» предполагает, что, например, в США большинство судей являются мужчинами, поэтому они склонны давать менее строгое наказание. Согласно второй гипотезе, должностное лицо не всегда имеет возможность ознакомиться с материалами дела. Недостаток информации в таком случае закрывается стереотипами о расе, поле и возрасте обвиняемого. Так, в отношении женского пола обычно работают следующие: их преступления несут меньшую опасность и во многих случаях связаны с самообороной, они реже склонны к рецидиву.