Четверть россиян пожаловались на гендерную дискриминацию на работе

Более четверти россиян (26%) сталкивались с ограничениями по гендерному признаку на работе. Об этом говорят результаты исследования, которое провел сервис «Работа.ру» (есть в распоряжении РБК Life). У женщин вопросы к соблюдению принципов равноправия возникают чаще, чем у мужчин — начиная со «стеклянного потолка» и заканчивая расспросами о планах на декрет и уже родившихся детях.

В опросе приняли участие 3,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.

Дискриминация по половому признаку в России запрещена Трудовым кодексом. Кроме того, с 2013 года действует отдельный закон, в котором прописано, что работодатель не имеет права указывать требования к возрасту или полу соискателя в вакансиях.

При этом 26% участников опроса заявили, что сталкивались с ограничениями по гендерному признаку при трудоустройстве или непосредственно на работе. Для женщин проблема стоит острее: почти каждая третья респондентка (30%) сказала, что ощущала предвзятое отношение со стороны работодателя. Доля аналогичных ответов среди мужчин — только 19%.

Россиян, которые чувствуют себя жертвами трудовой дискриминации, также спросили, когда они в последний раз сталкивались с этим явлением. По ощущениям участников исследования, в этом году проблема стала намного более заметной. 40% респондентов ощутили на себе гендерную дискриминацию в 2023-м (при этом чаще это были мужчины, чем женщины: 58% против 30%). О негативном опыте в 2022 году вспомнили 9% опрошенных, в 2021-м — 13%.

Что еще выяснилось

43% респондентов (здесь и далее приведены ответы тех, кто сталкивался с дискриминацией) заметили, что руководители отдают предпочтение представителям конкретного пола при трудоустройстве или на работе. На это обращали внимание 47% мужчин и 41% женщин.

Женщинам чаще (52% против 21%) задают вопросы о семейном положении и декрете.

Про наличие детей спрашивали у 42% женщин и у 19% мужчин.

39% женщин и 14% мужчин сталкивались с гендерно обусловленной разницей в оплате труда на одной позиции.

Целью неуместных шуток со стороны коллег другого пола также чаще становятся женщины (27% против 11%).

30% женщин заявили, что в их компании продвигали и поощряли в первую очередь сотрудников-мужчин, 4% мужчин также это замечали.

21% респондентов (23% женщин и 15% мужчин) отметили, что руководят компанией исключительно мужчины.

Гендерное неравенство — это неравенство прав и возможностей женщин и мужчин. В прошлом году ученые «Высшей школы экономики» выяснили, что разница в оплате труда мужчин и женщин на российском рынке в среднем составляет 37,3%, но может достигать почти 70%. Среди основных причин неравенства — «зарплатный штраф» за материнство, доминирование мужчин в крупных компаниях, а также более высокая готовность рисковать у мужчин, чем у женщин.

В 2019 году разницу в зарплатах мужчин и женщин в России оценивали ученые Института экономики РАН. По их подсчетам, она составляла 27−28%, снизившись с 2012 года на 5−8 п.п. после принятия так называемых майских указов. Среди регионов, по их данным, наиболее благоприятная ситуация складывалась в Санкт-Петербурге, Москве и Калмыкии.