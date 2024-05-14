Подтверждена гипотеза о важности бега для эволюции человека

Существует гипотеза о беге на выносливость, согласно которой основным отличием рода Homo от австралопитеков и других дочеловеческих приматов является адаптация человеческого скелета и мягких тканей к бегу.
Таким образом, с помощью бега даже самые ранние представители рода Homo могли эффективно добывать мясо, что значительно ускорило развитие энергетически затратных подсистем — например, головного мозга.
Известно, что, несмотря на то, что гепарды и копытные превосходят человека в скорости бега, люди могут хорошо проявлять себя на длинных дистанциях, в то время как животные оказываются быстрее только на коротких и средних.
При сильных сторонах гипотезы у нее находятся критики. Так, по мнению многих ученых, человек в охоте на бегу тратит много килокалорий, поэтому добывание еды пешком выглядит более эффективным. Другие отмечают, что в наши дни за пределами отдельных регионов Африки «охоты бегом» практически нет. По мнению специалистов, действительно результативная стратегия охоты должна быть более распространенной.
Ученые из Франции и США провели расчеты, чтобы выяснить, насколько много энергии и времени нужно было потратить ранним людям, чтобы загнать бегом животных различных классов. Оказалось, что охота пешком занимает гораздо больше времени, в результате чего является менее энергоэффективной, чем энергозатратный бег. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behaviour.
Например, для преследования зверя со скоростью четыре километра в час человеку потребуется около двух часов. Охота за смоделированной дичью на скорости 10 км/ч (медленный бег) займет 24 минуты. При этом отдача энергии на единицу потраченного времени увеличивается сразу в пять раз.
Если же во время охоты человек сочетает ходьбу и медленный бег, энергоотдача на единицу времени вырастает в два-три раза.
Исследователи отметили, что разница в расходе калорий при переходе с ходьбы на бег незначительна. Так, небыстрый бег требует 69 килокалорий на километр, а ходьба — 58,5.
Далее ученые рассчитали, сколько энергии потребуется для пешей охоты на антилопу в виде ее преследования на скорости 4 километра в час десять часов подряд. Затем ученые взяли те же 40 километров дистанции преследования, но смоделировали их преодоление человеком-охотником медленным бегом за четыре часа.
Специалисты выяснили, что охотник-бегун потратил почти столько же килокалорий, что и охотник, преследующий дичь пешком.
Если вычесть из килокалорий, полученных от мяса антилопы, те, что были потрачены на его добычу, то в беговом варианте охотник получил 160 016 килокалорий, а моделируемый «пеший охотник» — 160 436 килокалорий, так как он потратил меньше энергии для поимки дичи. При этом затраты времени на охоту у бегуна оказывались в 2,5 раза ниже.
Таким образом, ученые подтвердили, что энергозатраты на бег слабо отличаются от ходьбы, что доказывает правдивость гипотезы.
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Анна Морозова