Подтверждена гипотеза о важности бега для эволюции человека

Если вычесть из килокалорий, полученных от мяса антилопы, те, что были потрачены на его добычу, то в беговом варианте охотник получил 160 016 килокалорий, а моделируемый «пеший охотник» — 160 436 килокалорий, так как он потратил меньше энергии для поимки дичи. При этом затраты времени на охоту у бегуна оказывались в 2,5 раза ниже.