Под Казанью появилось село, напечатанное на 3D-принтере

В Зеленодольском районе Татарстана появилось село Айша, созданное на 3D-принтере, пишет «Татар-информ». Такие дома строятся по уникальной технологии: вначале — проектирование, затем — создание и загрузка 3D-модели в специальную программу-слайсер. И начинается стройка.
Возвести один дом в черновой отделке можно за 21 день. Нормативный срок эксплуатации при этом составляет от 80 до 120 лет. По словам первых жильцов, в этих домах очень комфортно. Летом там прохладно, а зимой стены сохраняют тепло.
Работать над проектом начали два года назад. Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев тогда рассказал, что новшество поможет минимизировать трудозатраты и человеческие ошибки. Кроме того, это безотходное и безопасное строительство.
Ранее ученые разработали биочернила для пищевой 3D-печати продуктов из растительного сырья.
Айгуль Сабитова