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Российские ученые создали биочернила для печати растительной пищи

Ученые Вятского государственного университета (ВятГУ) разработали биочернила для пищевой 3D-печати продуктов из растительного сырья. Особенность разработки в том, что ученые добавили цельные растительные клетки в состав биочернил, что позволило получить пищевой матрикс, в определенной степени приближенный по своей текстуре к «природной» ткани.

Источник: Freepik

«Уровень технологии 3D-печати продуктов питания пока не позволяет близко имитировать сложную фактическую текстуру растительной ткани — один из важнейших факторов, влияющих на вкусовое восприятие, насыщающий эффект и в конечном итоге на предпочтения людей в выборе пищи», — рассказал руководитель проекта, проректор по науке и инновациям Вятского государственного университета, директор Института биологии и биотехнологии, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Сергей Литвинец.

Создание биочернил для принтера поможет поддерживать индивидуальную диету приверженцам здорового образа жизни, вегетарианцам и веганам, а также при заболеваниях с затруднением глотания пищи. Таким образом можно контролировать количество белка, сахара, витаминов и минералов в пище, утверждают разработчики.

Продукты из таких чернил считаются дополнительными источниками биологически активных веществ, поэтому приносят пользу здоровью. Очень важно улучшать их вкус и текстуру, тогда люди будут чаще включать их в свой рацион, подчеркнули опрошенные «Известиями» диетологи.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В полном агаре: в РФ создали биочернила для печати растительной пищи.