Почему важно вести внутренний монолог

Психофизиолог Анастасия Неклюдова в материале для журнала «Нож» рассказала, что такое внутренний диалог и как он помогает нам в обычной жизни. И вообще — внутренняя речь в виде вербального монолога с самим собой — это повсеместное явление или люди мыслят не словами?
Рассел Холберт, американский психолог и специалист по внутренней речи, утверждает, что людям доступно пять видов внутреннего опыта:
- Внутренняя речь — разговор с самим собой, прослушивание внутреннего голоса, часто похожего на ваш собственный.
- Внутреннее видение — представление места или предмета, о котором человек думает.
Несимволизированное мышление — например, проявление интереса или намерения до того, как мы начинаем более подробно думать, в том числе словами.
Переживание чувств — эмоциональный ответ, который часто сопровождается физиологическими реакциями и содержит в основном оценку ситуаций.
Сенсорное осознание — обращение внимания на какой-то аспект (зрительный или слуховой) окружающего мира, не по собственному желанию, а из-за того, что он привлек наше внимание через сенсорные каналы.
Эти виды были открыты в ходе эксперимента: ученые выдавали добровольцам специальное устройство из бипера и наушника, которое нужно было носить постоянно. Бипер подавал сигнал в наушник с разной периодичностью, и испытуемым нужно было записать все, что происходило у них в голове на тот момент.
Оказалось, что большинство людей инициируют словесный диалог у себя в голове, но это не значит, что все наши мысли вербальные. От 0 до 75% мыслей людей могут быть выражены словами. Интересно, что люди с потерей слуха используют внутренний язык жестов.
Исследователь внутренней речи Чарльз Фернихоф утверждает, что важен возраст, в котором человек его лишился. Если это случилось при рождении, то описанные выше вид внутреннего монолога вполне объясним. Если же ребенок оглох после двух лет, то вариаций может быть гораздо больше — начиная от беззвучных вербальных мыслей, заканчивая обычной внутренней речью, если слух был потерян в зрелом возрасте.
Тема для разговора с самим собой — другой вопрос. В одном исследовании ученые опросили 380 молодых людей, о чем они думают в данный момент. Оказалось, что большую часть времени мы поглощены мыслями о самих себе — внешности, эмоциях, отношениях, будущем
Ученые отмечают, что внутренняя речь очень важна. Она помогает нам планировать, вспоминать, мотивировать себя, решать проблемы и моделировать будущие разговоры. Она также задействована в когнитивных процессах, требующих от нас сильной вовлеченности. Благодаря проговариванию про себя задачи кажутся нам менее сложными, и мы выполняем их лучше.
Так что беседовать с самим собой во время учебы или решения сложных задач может быть полезно для усвоения материала. Но что происходит с мозгом, когда мы говорим сами с собой? Многое о функциях и устройстве внутренней речи может рассказать нейровизуализация. Чтобы посмотреть, что происходит с мозгом во время внутреннего монолога, используют два разных подхода:
- человек произносит одни и те же слова вслух и про себя (однако исследователь не может контролировать, точно ли испытуемый произносит слово или думает о чем-то своем),
- участник исследует свободное блуждание мыслей (при этом они не обязательно связаны с внутренней речью).
Первый подход показал, что, когда человек намеренно произносит что-то про себя или вслух, активна нижняя лобная извилина (область Брока). Она же работает и у людей с потерей слуха, когда они используют внутренний язык жестов. Во время внутренней речи активируется еще и дополнительная моторная кора, которую обычно связывают с работой мышц голосового аппарата, а у людей с потерей слуха — зоны, отвечающие за движения рук.
Из этого можно сделать вывод о том, что во многом внутреннюю и внешнюю речь обеспечивают одни и те же участки мозга. Второй подход помог связать внутреннюю речь с сетью пассивного режима мозга: она активируется, когда мы позволяем мысли блуждать «самостоятельно».
Считается, что нейронные сети в мозге выполняют две разные функции: помогают решать текущие задачи в «активном» режиме (чтение, письмо, планирование, решение математических задач и другие действия, связанные с получением и усвоением информации) и «пассивно» воспринимать мир («дремать на ходу»).
Американские и австрийские ученые выяснили, что во втором случае у людей часто происходят озарения. Можно предположить, что часть таких инсайтов генерируется в виде словесных мыслей, и именно таким образом внутренняя речь связана с состоянием пассивной работы мозга.
Когда мы используем внутреннюю речь, чтобы повторить что-то про себя или проиграть важный разговор в голове, она похожа по организации на внешнюю. При этом такая речь активизирует зоны мозга, связанные с направленным вниманием, контролем, планированием поведения и готовностью к реальному физическому действию.
Тренировать мозг очень важно, в особенности — с возрастом. Недавно нейробиологи назвали 3 изменения в работе мозга, которые запускаются после 40 лет.
Олеся Маевская