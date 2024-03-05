Почему важно вести внутренний монолог

Так что беседовать с самим собой во время учебы или решения сложных задач может быть полезно для усвоения материала. Но что происходит с мозгом, когда мы говорим сами с собой? Многое о функциях и устройстве внутренней речи может рассказать нейровизуализация. Чтобы посмотреть, что происходит с мозгом во время внутреннего монолога, используют два разных подхода: