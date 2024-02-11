Нейробиологи назвали 3 изменения в работе мозга, которые запускаются после 40 лет

Самое заметное большинству людей изменение касается памяти. Но какие внутренние процессы сопровождают забывание ключей или расписания электричек? Нейронаука говорит о трех важных изменениях.
Кора головного мозга становится тоньше
Исследования показывают, что человеческий мозг сокращается примерно на 5% в десятилетие, начиная с 40 лет.
«Кора головного мозга ― то есть его внешний слой ― становится тоньше, миелиновая оболочка, окружающая волокна нейронов, может начать разрушаться, и рецепторы срабатывают не так быстро», — объясняет доктор Дилан Уинт, невролог и психоневролог из клиники Кливленда.
Заметным это сокращение становится после 60 лет: хотя у человека остаются все знания, что он накопил в течение жизни, мозгу все сложнее их извлекать и дополнять их чем-то новым.
Скорость обработки данных снижается
После 50 лет когнитивные функции постепенно начинают ухудшаться, к примеру, становится сложнее запоминать имена и цифры. Падает оперативность обработки информации, человеку сложнее быстро переключаться между задачами. Навыки ориентирования в пространстве тоже постепенно снижаются.
«В целом происходит замедление мыслительных процессов, тяжелее отказываться от укоренившихся привычек и усваивать новую информацию, — говорит врач. — Однако мозг обычно долгое время умело компенсирует эти изменения, поэтому мы ведем себя уверенно и независимо».
Доктор Дейл Бредесен из Тихоокеанского института неврологии объясняет, что негативно влиять на мозг могут и гормональные изменения: менопауза и андропауза. Отрицательный эффект на когнитивные способности оказывает также накопление жира в организме, болезни сердца и хроническое воспаление.
Эпизодическая память становится хуже
Вы можете поймать себя на мысли, что не помните, кто из коллег был на совещании на прошлой неделе и в какой день оно проводилось — мозг отбрасывает эти факты как неважные.
Однако эти неприятные моменты компенсирует способность менее эмоционально воспринимать информацию, опираться на жизненный опыт в суждениях — проявляются те качества, которые в обществе принято называть мудростью и приписывать пожилым.
Но важно обращать внимание на сильную забывчивость, если она мешает в повседневной жизни, иначе есть риск не заметить развивающуюся деменцию.
«Между типичным когнитивным старением и деменцией есть зона умеренных когнитивных нарушений (MCI) — когда уровень когнитивных способностей не является нормальным для вашего возраста, — отмечает Уинт. — Чтобы выяснить это, нужно пройти тестирование. Около 50% людей с MCI могут прогрессировать до развития деменции в течение следующих трех-пяти лет».
Как поддержать мозг
С естественным старением мозга бороться сложно, однако изменение образа жизни поможет сохранить его здоровым долго.
Физические упражнения позитивно влияют на мозг — речь идет прежде всего об аэробных тренировках.
Поддерживайте общение с друзьями и близкими — социальные связи не только дают поддержку, но и помогают справляться со стрессом, а еще подстегивают мозг, обеспечивая так называемую интеллектуальную стимуляцию.
Со снижением функции мозга часто связаны заболевания — поэтому важно вовремя обращаться к врачам, следить за своим давлением, держать вес на здоровом уровне, не увлекаясь солеными и сладкими продуктами.
Важно качество и количество сна.
Если отказаться от алкоголя и курения, мозг получится сохранить здоровым дольше.