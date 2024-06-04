Почему в самолете у еды другой вкус

На самом деле еда, которую нам подают в самолете, совершенно не такая на вкус, как та, которую мы едим на земле. Мы не замечаем этого, потому что ее вкус специально изменен — так, чтобы быть максимально близким к привычному. Почему же вкусы в воздухе меняются? Рассказывает гастрономический портал Food&Wine.