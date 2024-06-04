Почему в самолете у еды другой вкус

На самом деле еда, которую нам подают в самолете, совершенно не такая на вкус, как та, которую мы едим на земле. Мы не замечаем этого, потому что ее вкус специально изменен — так, чтобы быть максимально близким к привычному. Почему же вкусы в воздухе меняются? Рассказывает гастрономический портал Food&Wine.
Низкая влажность
На длинных авиаперелетах половину воздуха, которым мы дышим, берут из-за борта самолета, а вторая половина — воздух изнутри самолета, регулярно проходящий систему очистки. В результате воздух на высоте в 9000 метров становится очень сухим — влажность колеблется в районе 12%. На земле такой уровень влажности — это плохой день в пустыне. К примеру, в американской Мохаве влажность обычно составляет от 10 до 30%.
При такой низкой влажности слизистая в нашем носу (и даже бронхах) пересыхает, и обоняние начинает работать по-другому. А вкус любого блюда складывается не только из собственно вкуса, но и из запаха — поэтому вся еда ощущается нами по-другому.
Высота
Но это не единственная причина: большая высота сама по себе притупляет наши чувства вкуса и обоняния — из-за чего вся привычная картина вкусов искажается. Слабее всего мы ощущаем соленое и сладкое — поэтому вся еда, которую вам предлагают на борту, по земным меркам откровенно пересолена (примерно на 20%), а в десертах настолько же больше сахара.
Давление и шум
Давление воздуха на высоте становится ниже, а мотор самолета создает ровный гул на уровне 80 децибел. И то и другое отрицательно влияет на некоторые группы вкусов.
Авиакомпания Lufthansa специально обращалась к Обществу прикладных исследований Фраунгофера, чтобы изучить, как меняются вкусы на борту. Для этого на земле воссоздали основные условия полета: испытуемых посадили в самолетные кресла в помещении с низким атмосферным давлением (как на высоте в 9000 метров), характерным гулом и даже вибрацией сидений — и в таких условиях накормили самолетной едой, а потом попросили рассказать об ощущениях.
Чувства горького, кислого и острого, по словам испытуемых, почти не изменились. Кроме того, остался неизменным тот трудноуловимый вкус насыщенности, который восточные повара называют словом «умами». Самый устойчивый к изменениям вкуса продукт — томатный сок (вероятно, поэтому он почти всегда есть в меню).
Практический совет, который дают авторы текста — если есть выбор, брать пряную пищу: мексиканскую или японскую. Эта еда с максимальной вероятностью будет почти такой же, как на земле и на вкус, и по составу. А запивать, конечно, томатным соком (если вам повезло и он вам нравится).
О других способах сделать долгий перелет комфортнее рассказываем в отдельном материале.
Георгий Мазуркевич