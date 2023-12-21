Почему Санта Клаус живет на Севере? Ответили эксперты

Всем детям и взрослым известно, что Санта Клаус проживает на Северном полюсе, однако немногие знают, что это не из-за любви к холоду. Оказывается, так доброго волшебника увидел политический карикатурист, пишет NPR.

Примерно в 1800-х года художник Томас Наст нарисовал несколько иллюстраций, на которых был изображен Санта Клаус. На одной из них было видно надпись, которая гласила, что с волшебником можно связаться по почте, находящейся на Северном полюсе. В то время множество исследователей пытались добраться до дедушки и были очень заинтересованы в своей деятельности.

Однако Санта всегда считался тем, кто ассоциируется с холодом, а самое отдаленное место, где наблюдаются минусовые температуры и мороз, — это Северный полюс. До места добраться очень сложно, поэтому тайна волшебника никогда не будет раскрыта, считает историк Фиона Халлоран.

Также стоит отметить, что на первых рисунках Томаса Наста Санта Клаус был высоким и стройным, но со временем стал становиться толще из-за обыденной домашней жизни.

Ранее стало известно, что дети просят в подарок у Деда Мороза.

Анна Морозова