«Дорогой Дедушка Мороз»: что просят дети у главного волшебника

Сегодня, 4 декабря, отмечается День заказа подарков и написания писем Деду Морозу. Именно в эту дату начинают работать почтамты, предоставляющие услуги по отправке писем главному волшебнику зимы.

День выбран не случайно: в начале декабря все начинают готовиться к празднику, украшают свои дома, покупают подарки и, что самое главное, если 4 декабря отправить письмо Деду Морозу, то оно обязательно успеет дойти. Волшебник ответит на послание, если верно указан адрес отправителя.

Каждый ребенок ответственно относится к письму, рассказывая о том, как он себя вел, какие добрые поступки совершил. В конце он обязательно делится своими самыми сокровенными желаниями. Поэтому сегодня рассказываем о просьбах детей, которые невозможно читать без улыбки или смеха.

Просьба от уставшего учиться

«Дед Мороз, не мог бы ты сделать так, чтобы надо было учиться не пять дней в неделю, а хотя бы три. Это просьба от всего нашего класса. Верим в тебя!»

Коля, 8 лет.

НЛО под елкой

«Дорогой Дедушка Мороз! В этом году я хорошо себя вел. Положи мне под елку летающую тарелку с пришельцами».

Ярик, 5 лет.

Папа и без подарков счастлив

«Дед Мороз! Хочу машинку! А Кристине подари лошадку. Маме — сенсорный телефон. А папа и так счастлив, у него есть мы».

Владик.

Официальное обращение

«Письмо

Уважаемый Дедушка, прошу Вас рассмотреть возможность предоставить красного ЛЕГО-человечка.»

Данил.

Гостеприимный мальчик

«Дорогой Дедушка Мороз. Поздравляю тебя с Новым годом. Желаю тебе здоровья, счастья, хорошего настроения и хорошей погоды. Я слышал, есть две интересные игры: гонки ежиков и свинтус в кубе. Было бы классно, если бы ты приехал к нам в гости и мы бы сыграли в них. Я подготовлю тебе под елочку угощение. А что ты любишь?»

Тимофей, 7 лет.

Сердце разрывается от любви!

«Дорогой Дедушка Мороз! В этом году я ломала игрушки, теряла их, еще плохо себя вела. Дедушка Мороз, у меня сердце разрывается, как я тебя люблю! Я очень хочу много снега! Приезжай в гости. Я уже сама умею мыть посуду, на даче поливаю растения и помогаю бабуле. Я очень хочу, чтобы ты мне подарил на Новый год Микеланджело из “Черепашек-ниндзя”. Спасибо!».

Лиза, 5 лет.

Из детства во взрослую жизнь

«Дедушка, наколдуй, пожалуйста, чтобы я сразу стал взрослым и мне не надо было все время слушаться родителей».

Антон, 6 лет.

Самый важный подарок

«Здравствуй, Дед Мороз! С Новым годом! Я не знаю, как вела себя. Подари мне набор лего френдс. Маме под елочку — новую кухню, если можно. А папе какой-нибудь документ, чтобы пораньше возвращался с работы».

Маша, 7 лет.

Коротко и по делу

«Два айфона 10, 3Д-ручка, 3Д-краски, сквиш-котик, сквиш-торт, волшебная палочка, воздушный лизун, ЛОЛ, глобус, маленькая елочка для нашей комнаты, конфеты, рюкзак школьный и гимнастический, чехол для айфона, бутылочка как у Марика с котенком, школьный стол и учебники для Кирилла, стол для учителя, ручка стирающаяся, много денег.».

Алиса.

«Я хочу пальцевую лампу. Это типа лампа, но ты загугли, что это, если не знаешь».

Настя, 8 лет.

Ненастоящий Дед Мороз

«Дорогие папа и мама, я знаю, что вы и есть Деды Морозы. Я не знаю, что мне надо, сами решайте. Или Барби, или сами решайте».

Автор неизвестен.

Конечно, взрослые тоже пишут письма, надеясь на чудо. И вот два самых интересных из них:

«До Нового года еще много времени, но я начинаю просить сейчас, чтобы ты не отмазался, что я опоздала. Так вот. Мозг, как я понимаю, ты мне дарить категорически не намерен. Отсыпь, то есть подари, немного адекватности. Честное слово, очень надо. Сделай, пожалуйста, так, чтобы либо в сутках было на пару часов больше, либо, чтобы я умела высыпаться за 3 часа. Потом, прошу, чтобы начальники были мужчинами, потому что, судя по результатам прошлого года, климакс и ПМС ты остановить не в силах. Еще хочу честности от себя и окружающих».

Катя, 30 лет.

«Дорогой Дедушка Мороз! На этот Новый год я бы хотела, что бы все стали добрее, а я красивее. Будет время, — сделай мужчин умнее. Но если тебе некогда, — то просто пошли мне двадцатипятилетнего лыжного инструктора. В общем-то мне и Джейк Гилленхаал сойдет (Это примерно то же самое, что Брэд Питт, только моложе.)».

Валя, 17 лет.