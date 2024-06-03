Почему с возрастом меняется наш голос?

Возможно, вы замечали, что с возрастом ваш голос изменился: он стал либо мягче, либо, наоборот, более грубым. Некоторые также начинают хрипеть или с трудом разговаривать.
В редакции National Geographic рассказали, почему это происходит и в каких случаях лучше проконсультироваться с врачом.
Физические изменения
С возрастом мы теряем мышечную массу, а наша осанка изменяется. Это может затруднить воспроизведение тех звуков, которые раньше давались легко. Певцы и люди с нарушениями глотания и неврологическими заболеваниями (например, болезнь Паркинсона) также сообщают о снижении громкости голоса.
Многие пожилые люди страдают дисфонией, или изменением «нормального качества голоса». Хотя симптомы различаются, часто можно слышать жалобы на снижение громкости речи, хриплый или сиплый тембр, вокальную усталость, которая характеризуется болью в мышцах, слабостью голоса и болями в горле.
Пол и стареющий голос
Изменения в голосе обычно более заметны у женщин. Долгое время ученые объясняли этот феномен гормональными колебаниями женского репродуктивного цикла.
В XIX веке оперным певицам регулярно давали отдых во время менструального цикла, и они до сих пор жалуются на изменение голоса в это время.
Поэтому менопаузу также обвиняют в некоторых изменениях тембра — особенно в различиях высоты тона и силы голоса. В этом может быть виновата сухость слизистых оболочек из-за снижения уровня эстрогена, а также повышенный уровень андрогенов — тех же гормонов, которые усиливают мужской голос.
Однако не до конца ясно, почему голос часто меняется именно у женщин. Ученые говорят, что исследований на эту тему очень мало, однако интерес к этой области растет.
Вопрос восприятия
Изменения голоса обычно происходят медленно, с пресбифонией, или «старением голоса», которое проявляется у некоторых уже в возрасте 50 лет.
Не у всех с возрастом меняется голос, но те, у кого это происходит, обычно замечают, как тембр смягчился или, наоборот, стал более грубым. На это указывают также дети, родственники и друзья.
Несмотря на то, что «старческий» голос часто связывают с мудростью, проведенное в марте 2024 года исследование показало, что многие приписывают «пожилым» голосам негативные коннотации.
Лечение нарушений голоса у пожилых людей
Широкий спектр факторов, которые влияют на изменение голоса, до сих пор изучается специалистами.
В результате методы лечения, которые сохраняют или улучшают голосовые функции у пожилых людей, сильно различаются. Например, существует заместительная гормональная терапия, которая используется при увеличенной щитовидной железе. Этот фактор может менять тембр, так как голосовые связки оказываются пережаты.
Основным методом лечения обычно является неинвазивная голосотерапия — физиотерапия, назначаемая логопедами и проводимая при их содействии.
Помимо прочего, существуют процедуры, которые решают более серьезные проблемы, связанные с голосом. Некоторым пациентам делают инъекции в одну или обе голосовые складки, чтобы укрепить их и помочь в функционировании.
Также некоторые прибегают к операциям, суть которых состоит в перемещении голосовых связок при помощи специального импланта, который вводится через небольшое отверстие в шее. Эта процедура улучшает тембр голоса и восстанавливает слабые или парализованные голосовые связки. Хроническую охриплость можно исправить при помощи хирургического вмешательства: врачи заменяют поврежденный нерв, связанный с гортанью, донорским нервом.
Как избежать проблем с голосом
Чтобы в пожилом возрасте не было проблем с голосовыми связками, следует вести активный образ жизни, заниматься физкультурой, чтобы помочь сохранить мышечную массу, силу и выносливость, а также принести пользу дыхательной системе.
Специалисты подчеркивают важность питания и гидратации, рекомендуя пожилым людям пить больше воды, употреблять только здоровую пищу, а также рассмотреть важность использования увлажнителя воздуха. Помимо прочего, стоит отказаться от курения.
Поэтому многие специалисты говорят о том, что нужно принять себя и проблему, чтобы продолжать вести здоровый и активный образ жизни, а также вовремя обратиться за помощью.
Поддержать активную социальную жизнь и не впасть в депрессию может помочь хоровое пение. Ученые установили, что такой вид досуга в старости улучшает физическое, эмоциональное и когнитивное состояния.
Анна Морозова