Почему работа вызывает депрессию у тридцатилетних

Недавно в России появилась переведенная книга корейского психолога Хе Нам Кима «Важные 30. Что нужно знать уже сейчас, чтобы не упустить свою жизнь». Автор рассказывает о важном периоде жизни, когда многие пересматривают свои ценности, ставят новые цели и строят семью. Журнал «Нож» опубликовал фрагмент из главы, посвященной карьере и работе, а мы делимся самыми важными выжимками из него.
Наверное, нет таких людей, у которых работа вызывает восторг. Депрессия среди офисных работников уже стала серьезной социальной проблемой. Ее причины — жестокая конкуренция, царящая практически во всех организациях, и беспокойство о досрочном выходе на пенсию. Такая депрессия плохо лечится. В обществе бытует мнение, что тридцать лет — идеальный возраст для усердной работы, а разговоры о депрессии ведут те, кто «с жиру бесится». Но можно ли действительно игнорировать такую депрессию?
Люди, чьи первые шаги в обществе были сделаны до финансового кризиса, росли в материально менее выгодных условиях, чем нынешнее поколение, но, по крайней мере, они не испытывали таких трудностей с поиском работы. Наши тридцатилетние современники провели детство в условиях достатка, получив всю выгоду от экономического бума, но пострадали от последствий кризиса во время учебы в вузах. Отсюда возникают серьезные проблемы с трудоустройством молодежи и нестабильностью их занятости.
В отличие от предыдущих и будущих поколений, их третье десятилетие прошло под знаком финансовой и психической нестабильности, и в таком состоянии они подошли к своему тридцатилетнему юбилею. Даже если им удастся преодолеть все сложности и устроиться на работу, это не значит, что они смогут жить спокойно. Чтобы закрепиться на новом месте, тридцатилетние штурмуют различные курсы дополнительного образования, несмотря на отсутствие четких целей.
Когда необъяснимая одержимость и страх оказаться обделенными преобладают над желанием добиться успеха, тридцатилетним становится трудно найти радость и смысл в работе и в жизни. Таких людей называют галерейными. Это офисные работники, которые наблюдают за происходящим на работе так, как если бы они смотрели игру в гольф. Они видят, что их начальника, как бы хорошо он ни выполнял свою работу, выталкивают с его места, стоит ему зазеваться, а соседний стол неожиданно пустеет.
У них нет возможности обрести чувство собственного достоинства, и их главная цель — прожить долгую и неприметную жизнь. Они никогда не стремятся делать свою работу лучше — они просто выполняют поставленные перед ними задачи и плывут по течению. Но с таким подходом каждый день похож на выживание; к тому же такой человек лишается удовлетворения от выполненного долга, что может привести к хронической депрессии.
Кроме того, многие офисные работники страдают от «улыбчивой депрессии». Обычно такие люди не умеют говорить неприятные вещи, поэтому, если они оказываются в ситуации, когда необходимо сообщить кому-то плохую новость, они надеются, что кто-нибудь другой возьмет на себя роль злодея. Опасность этого явления заключается в том, что такие люди не осознают, что находятся в депрессии. Большинство из них жалуются на бессонницу и усталость без особой причины и корят себя за излишнюю раздражительность.
Если раньше нужно было просто усердно работать и стремиться вперед, чтобы достичь успеха и финансового благополучия, то современным молодым людям старше тридцати нужно сначала выяснить, к чему они стремятся. У тридцатилетних есть особенность, сильно отличающая их от предыдущих поколений. Они привыкли жить и работать в одиночку. Однако рабочий коллектив представляет собой организованное сообщество, в котором присутствуют представители разных поколений.
В глазах старшего поколения молодежь может выглядеть бессовестно эгоистичной, а младшее поколение может почувствовать, что старшие коллеги пытаются лезть в их личную жизнь. Но тридцатилетние, которых с самого детства мать таскала из одной школы дополнительного образования в другую, прожившие всю предыдущую часть жизни в условиях удушающего контроля, очень настороженно реагируют на вторжение на свою территорию.
Однако самая большая проблема поколения тридцатилетних заключается в том, что они не выносят замечаний в свой адрес. Они выросли под защитой родителей, которые прощали им ошибки ради хорошей учебы, поэтому, став взрослыми, крайне остро реагируют на критику. Они не отказываются от ответственности за свои неудачи, но критика сильно расстраивает их и даже ранит.
Тридцатилетние страдают от чувства стыда и беспомощности, потому что у них нет другого выбора, кроме как терпеть эту работу. Их неумолимо несет в ловушку депрессии. Но и это еще не все. В тридцать лет они, как правило, занимают должности менеджеров младшего или среднего звена и чувствуют себя опытнее двадцатилетних коллег, но при этом им далеко до руководителей высшего звена, которые обладают полномочиями по принятию решений.
Тридцатилетние испытывают мощнейший стресс на этой «промежуточной» должности, поскольку им приходится руководить молодыми сотрудниками, которым еще не хватает опыта и компетенций, и в то же время обеспечивать поддержку своим руководителям, осуществляющим общее управление. В тридцать лет просто не может быть легко.
Почему? С приближением тридцатилетнего рубежа нас охватывает беспокойство. Стоит ли продолжать работать в этой компании? А может, пора сменить работу? А вдруг я пожалею, что ушел в другую компанию? Мысль о том, что тридцать лет мы встретим на том же месте, почему-то вызывает у нас тревогу. Однако понятия «стремление к совершенству» и «удовлетворенность результатом» не стоит объединять.
Впрочем, случаи бывают разные. Если вы требуете от себя абсолютного совершенства, вы теряете способность ощущать радость и наслаждаться ею. Все сводится только к новым требованиям к себе вместо того, чтобы получать заслуженное удовольствие от результатов, заработанных честным трудом.
Важно помнить о своем ментальном здоровье и посвящать время чему-то кроме самосовершенствования. Недавно психолог из «самой счастливой страны» дала три совета о том, как сделать себя счастливее.
Олеся Маевская