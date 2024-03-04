Почему работа вызывает депрессию у тридцатилетних

Кроме того, многие офисные работники страдают от «улыбчивой депрессии». Обычно такие люди не умеют говорить неприятные вещи, поэтому, если они оказываются в ситуации, когда необходимо сообщить кому-то плохую новость, они надеются, что кто-нибудь другой возьмет на себя роль злодея. Опасность этого явления заключается в том, что такие люди не осознают, что находятся в депрессии. Большинство из них жалуются на бессонницу и усталость без особой причины и корят себя за излишнюю раздражительность.