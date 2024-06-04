Почему не стоит пить алкоголь на борту самолета

Во время долгого перелета часто хочется вздремнуть — а отличным «снотворным» нередко выступает бокал вина, который предлагают на рейсах. Впрочем, согласно новому исследованию, о котором пишет CNN, пить алкоголь в самолете не стоит.
В самолетах уровень кислорода и давление воздуха ниже, чем на земле — и если добавить к неблагоприятным условиям алкоголь, а потом и сон, уровень кислорода в крови может снизиться до критического уровня.
Пожалуйста, не пейте алкоголь в самолетах.
Для подтверждения гипотезы исследователи воссоздали на земле условия самолета на высоте 8000 метров и в течение двух ночей «перевозили» 48 взрослых «пассажиров» — один раз трезвыми, а второй раз, попросив их выпить алкоголь перед сном (испытуемым предлагали на выбор два бокала вина или две банки пива).
После приема алкоголя у спящих понижался уровень кислорода в крови и учащалось сердцебиение. Как поясняют ученые, совокупность этих факторов приводит к излишней нагрузке на сердечно-сосудистую систему — если у человека и так есть какие-то болезни или осложнения, это может быть опасно для его здоровья.
Алкоголь и правда помогает лучше заснуть — в этом исследователи согласны. Но, во-первых, это вредит здоровью в перспективе, а во-вторых, сам сон после алкоголя будет неудачным, и нормально выспаться все равно не получится. Мозг отдыхает и восстанавливается во время фазы быстрого сна. Если выпить алкоголь на борту, эта фаза будет короче — и мозг не успеет отдохнуть. Впрочем, даже на земле после крепких напитков качество сна обычно хуже, добавляют исследователи, так что тут ничего удивительного нет.
Врачи сообщают, что нетрезвые спящие чаще храпят, их сон длится короче и проходит беспокойнее. Будет еще хуже, если смешать снотворное с алкоголем, предостерегает кардиолог Эндрю Фриман, директор Еврейского центра сердечно-сосудистых заболеваний в Денвере. После такого и вовсе может понадобиться помощь врачей.
Что делать, чтобы отдохнуть в полете?
Врачи советуют по возможности подгонять путешествия под свой режим сна. Это, конечно, трудновыполнимо, но идеальный перелет — тот, после которого вы или ложитесь спать, или напротив, как раз начинаете день.
Во-вторых, нужно выпивать достаточное количество воды или других напитков (но не алкоголь или кофе). Еда в аэропорту и в полете чаще всего тоже не самая здоровая, поэтому вода поможет организму с ней справиться и чувствовать себя комфортнее. Доктор Фриман советует обратить внимание на растительную пищу.
Физическая нагрузка тоже помогает уснуть — можно не делать зарядку, но как минимум отказаться от траволаторов и эскалаторов в аэропорту и ходить пешком. Если перелет очень длинный, не постесняйтесь встать и немного размяться, — советует доктор.
Кроме того он рекомендует взять беруши, чтобы избавиться от самолетного гула, и не злоупотреблять смотрением в экран телефона или компьютера — это тоже мешает сну.
Конечно, в полете труднее соблюдать здоровый образ жизни — но если немного постараться, после приземления вы будете более бодрыми, в хорошем настроении и готовыми к новым приключениям.
На борту самолета вообще происходит много странного — например, знали ли вы, что у еды, которую вам предлагают в полете, совсем другой вкус? Какой именно и почему, рассказываем в материале.
Георгий Мазуркевич.