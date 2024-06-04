Почему не стоит пить алкоголь на борту самолета

Алкоголь и правда помогает лучше заснуть — в этом исследователи согласны. Но, во-первых, это вредит здоровью в перспективе, а во-вторых, сам сон после алкоголя будет неудачным, и нормально выспаться все равно не получится. Мозг отдыхает и восстанавливается во время фазы быстрого сна. Если выпить алкоголь на борту, эта фаза будет короче — и мозг не успеет отдохнуть. Впрочем, даже на земле после крепких напитков качество сна обычно хуже, добавляют исследователи, так что тут ничего удивительного нет.