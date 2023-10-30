Почему не стоит наряжать питомцев в самодельные костюмы

В преддверии праздников большинству владельцев домашних животных хочется не только украсить свой дом, но и нарядить питомцев к торжеству. Это может показаться невинной забавой, но переодевание может нанести вред здоровью четвероногого друга. По данным страховой компании Everypaw Pet Insurance, количество поисковых запросов «костюм для Хэллоуина для собак своими руками» выросло на 467% за последние три месяца, а количество запросов «костюм для домашних животных на Хэллоуин» — на 555%.

Доктор Анна Форман, штатный ветеринар организации, выразила недовольство вирусными видео в социальных сетях, где люди рассказывают, как шили праздничные наряды для своих питомцев из подручных средств. В одном из таких видео, которое набрало более 2,1 миллиона просмотров, две собаки привязаны друг к другу пружинкой и не могут передвигаться самостоятельно. Форман отмечает, что такое неудобное положение тела вредит здоровью обеих.

К тому же, как пишет The Mirror, материалы, использованные в создании нарядов, могут оказаться токсичными. Как и краска, которую многие владельцы используют для нанесения на шерсть питомцев. Она может навредить не только волосам, но и кожному покрову животных, вызывая сильнейшие аллергические реакции, ожоги и отравления.

Если костюм мал или неудобен, даже самое спокойное животное может стать агрессивным и напасть на хозяина или свое окружение. Также при излишнем стрессе животное может сорваться с цепи и убежать из дома. Тем, кто отчаянно хочет насладиться праздниками со своими питомцами, доктор Анна рекомендует провести с ними время: взять на прогулку или поиграть. Это всем подарит хорошее настроение.

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