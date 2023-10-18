Ветеринар рассказал, о чем на самом деле может говорить мурлыканье кошки

Мурчание домашнего питомца принято считать проявлением умиротворения и радости у кошек, однако, это не всегда так, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

— Кошки мурчат не только при получении удовольствия. Хотя действительно, такое бывает, когда питомцы чувствуют умиротворение и тепло. Но также мурчанье характерно для хвостатых, находящихся в стрессовой ситуации, — рассказал врач.

Он уточнил, что, по одной из версий, мурчанием во время эмоционального потрясения коты как бы пытаются «медитировать», то есть успокоить себя таким образом самостоятельно.

Ранее KP.RU сообщил, что мурчание является следствием переполняющих кошку эмоций, как положительных, так и отрицательных. Приятный слуху звук помогает животным издавать маленькая косточка в горлышке. Любопытно, что у саблезубых предков кошки эта косточка отвечала за грозный рык.

По данным специалистов, частота мурлыканья является лечебной для человека и обладает физиотерапевтическим эффектом в сочетании с теплом тела кошки.