Усталость мозга: почему мы все забываем

К старости мозг может поразить множество пугающих болезней, вроде деменции или болезни Альцгеймера. Если мы хотим снизить риск возникновения таких заболеваний, важно следить за своим мозгом, — рассказывает Фил Дауст, журналист британской газеты The Guardian.
Каждый из нас время от времени что-то забывает: который час, выключили ли мы утюг, есть ли у нас планы на выходные и в каком году была битва на реке Калке. Но что, если это происходит регулярно? Можно ли проследить связь между забывчивостью и серьезными заболеваниями мозга?
Деменцией страдают десятки миллионов людей по всему миру. А склероз в русской культуре является разговорным словом, объясняющим забывчивость, хотя, на самом деле, это серьезное заболевание сосудов, нарушающее работу мозга.
Когнитивные нарушения могут проявляться в очень слабой форме, а затем усиливаться или, наоборот, проходить — все зависит от питания, режима, конституции тела и большого числа других факторов, на которые мы не всегда можем повлиять. Но главное — регулярно обследовать свой организм у врача.
Дауст отправился в Центр изучения мозга в Бирмингеме, где записался на магнитную энцефалографию. Эта процедура помогает выявить детскую эпилепсию, дислексию, аутизм и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а теперь с ее помощью компания MYndspan изучает мозг, чтобы обнаружить ухудшение когнитивных функций на раннем этапе.
Для этого пациент отвечает на вопросы врача и проходит тестирование, включающее в себя проверку краткосрочной и долгосрочной памяти, скорость реакции, ориентирование в пространстве, а вторую часть тестирования проводят внутри прибора.
К мозгу подключают электроды, после чего нужно выполнять простые задания: следить за крестиком, сжать зубы, закрыть и открыть глаза, дышать чаще или реже. Журналист пишет, что сначала было комфортно, но затем крестик стал расплываться и двоиться, ему несколько раз показалось, что он засыпал или отвлекался, и в итоге он сильно устал.
В результате тестирование показало, что возраст мозга Фила — 45 лет и 2 месяца (на 10 лет младше, чем он сам), а дальше Фил получил выкладку по разным областям мозговой деятельности, выяснив, что везде результаты находятся в пределах средних значений, а успехи в концентрации и грамматике даже выше, чем у большинства в его возрастной группе.
Патрик Холфорд, основатель MYndspan, рассказывает, что тестирование прошли уже 400 000 человек, и, хотя оно не помогает работать с дислексией или аутизмом, большое количество болезней, связанных с ухудшением умственной активности, благодаря ему можно выявить на ранних стадиях.
Национальная служба здравоохранения Великобритании смотрит на возможности лечения болезни чуть более сдержанно, но тоже сообщает, что, как минимум 40% случаев деменции можно избежать, если просто стараться вести активный и здоровый образ жизни.
Среди факторов:
- сбалансированная диета
- регулярные упражнения
- умеренное употребление алкоголя
- отказ от курения
- забота о своем кровяном давлении
Главное, в чем сходятся специалисты — деменция вовсе не обязательно наступает в старости, и не стоит воспринимать ее, как нечто неизбежное.
Еще один важный фактор — общение с людьми. Здесь проблема не только в деменции: недавно ученые выяснили, как одиночество влияет на работу мозга.
Георгий Мазуркевич