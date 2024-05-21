Усталость мозга: почему мы все забываем

Каждый из нас время от времени что-то забывает: который час, выключили ли мы утюг, есть ли у нас планы на выходные и в каком году была битва на реке Калке. Но что, если это происходит регулярно? Можно ли проследить связь между забывчивостью и серьезными заболеваниями мозга?