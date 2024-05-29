Почему люди верят в теории заговора?

В XXI веке теории заговора широко распространены. Экономическая нестабильность, развитие искусственного интеллекта и политическая напряженность — все это создает неопределенность и свидетельствует, что мир, в котором мы выросли и который знаем, меняется. В такой атмосфере у людей усиливаются страхи, из-за чего они становятся склонны создавать и распространять теории заговора, угнетающие права «слабых». К слову, даже образованные люди с рациональными взглядами на мир зачастую причастны к подобному.
Что такое теория заговора?
Под теориями заговора подразумевается тайный умысел могущественных и злонамеренных групп, а также сокрытие важной информации с целью причинения вреда или порабощения. В действительности же это — выдуманное суждение с целью какой-либо агитации.
Люди обращаются к теориям заговора, когда не удовлетворяются важные психологические потребности в социальной принадлежности, определенности и безопасности, отмечает Карен Дуглас, профессор социальной психологии Кентского университета.
В основе практически каждой теории есть 4 важных составляющих:
- тайный план заговора (чаще всего негативный, нелегальный и притесняющий);
- тайная организация, стоящая за осуществлением плана;
- негативные последствия, ухудшающие жизнь группы людей;
- стремление к власти в основе.
Все они способствуют достижению главной цели — убедительности посредством запугивания.
Неужели кто-то верит в такие теории?
Да, в теории заговора верят и их часто поддерживают в обществе. Например, по данным опроса Пенсильванского университета, почти треть взрослых американцев считает коронавирус биологическим оружием, созданным китайским правительством.
Кто способен стать последователем теорий?
Эксперты из Университета Эмори проанализировали 170 исследований, в которых приняли участие 158 473 человека, и обнаружили, что наиболее сильные корреляции с идеями заговора связаны с пятью идентифицируемыми чертами, среди них:
- восприятием опасности в окружающем мире;
- следованием внутренним инстинктам;
- странными убеждениями и опытом;
- антагонизмом (неприемлемость и вражда взглядов);
- проявлением превосходства.
По результатам исследования можно было также понять, что последователи заговора чаще были неуверенными в себе, эмоционально неустойчивыми, импульсивными, подозрительными, замкнутыми, склонными к манипуляциям, эгоцентричными и эксцентричными.
Джулия Аспернес из Линчепингского университета в Швеции также выявила, что те, кто считает истину субъективной, с большей вероятностью верит в теории заговора и придерживается своих убеждений, даже сталкиваясь с фактами, которые им противоречат. Они также более склонны находить глубокие идеи в бессмысленных предложениях.
Другая группа ученых из Юнион-колледжа в Нью-Йорке, связала веру в теорию заговора с чертой личности, известной как «шизотипия». Она характеризуется эксцентричностью и подозрительностью к окружающим. Исследователи также обнаружили, что люди, которые воспринимают мир как опасное место, и те, кто склонен считать бессмысленную информацию важной, также с большей вероятностью воспринимают подобные рассказы.
Почему теории заговора — опасны?
Стоит отметить, что теории заговора, хотя и кажутся бессмысленными, зачастую чреваты негативными социальными последствиями вроде отказа от вакцинации, предвзятости и насилия. Сами же конспирологи из-за своей фанатичности не признают, что ошибались, даже если будет доказано, что их утверждение не соответствует действительности. Вместо этого они придумают объяснение, которое будет равносильно еще одной теории заговора. Поэтому для современного общества заговоры подобны уроборосу — змее, что бесконечно пожирает себя.
Как обезопасить себя от влияния?
Лучший друг в этом деле — фактчекинг или попросту проверка информации. В погоне за правдой рекомендуется доверять проверенным источникам и избегать желтой прессы, постов блогеров и недостоверных сайтов. При общении с «заговорщиками» старайтесь задавать больше вопросов, доказывающих абсурдность их мышления и теорий. Если же вы все же чувствуете, что подверглись «атаке» последователей и это угрожает вам и окружению — обратитесь за помощью к специалисту.
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Кристина Корчанова