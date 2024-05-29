Почему люди верят в теории заговора?

Стоит отметить, что теории заговора, хотя и кажутся бессмысленными, зачастую чреваты негативными социальными последствиями вроде отказа от вакцинации, предвзятости и насилия. Сами же конспирологи из-за своей фанатичности не признают, что ошибались, даже если будет доказано, что их утверждение не соответствует действительности. Вместо этого они придумают объяснение, которое будет равносильно еще одной теории заговора. Поэтому для современного общества заговоры подобны уроборосу — змее, что бесконечно пожирает себя.