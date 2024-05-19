«Неизвестной природы». Ученые обнаружили признаки внеземной цивилизации

Ученые исследовали излучение звезд, которое фиксируют телескопы Gaia, 2MASS и WISE. Те звездные объекты, которые гипотетически обладают сферами Дайсона, испускают избыточное инфракрасное излучение, доступное для приборов на Земле. Из-за того, что сферы Дайсона могут появиться только усилиями высокоразвитых инопланетян, изучение возможного излучения от этих устройств выступает одним из главных способов поиска инопланетной жизни.
«Нам удалось обнаружить семь видимых М-карликов, демонстрирующих избыточное излучение неизвестной природы и подходящих под нашу модель сферы Дайсона», — говорится в статье.
Как отметили авторы, существующие в науке теории не объясняют обнаруженное у звезд избыточное излучение. Астрономы планируют исследовать эти объекты более мощными телескопами, чтобы уточнить наличие гипотетического признака инопланетной жизни.
Впервые идею о возможности строительства высокоразвитыми внеземными цивилизациями астроинженерных сооружений высказал более полувека назад американский физик-теоретик Фримен Дайсон. Он предположил, что для получения всей энергии своего светила цивилизации могут заключить его в сферу. Эта идея получила название «Сфера Дайсона».