Почему цифровая эра заставляет людей мыслить иначе

В условиях, когда человеку сложно найти время на выполнение бытовых задач или встречу с друзьями, мысль о том, что можно потратить два часа на просмотр фильма, может вызвать ужас. Поэтому люди выбирают что-то короткое, что не занимает много времени. Отсюда в соцсетях стали популярны видео длиной до трех минут.

В журнале Journal of Physics исследователи опубликовали научную работу, в которой говорится, что чрезмерное увлечение такими короткими видео приводит к снижению внимания, работоспособности и качества знаний у школьников и студентов. Все из-за того, что не слишком длинные ролики способствуют формированию клипового мышления — феномена, характеризующегося лингвистическим минимализмом и предпочтением визуального и аудиовизуального контента. Также оно связано с использованием смайликов, языковой бедностью и отсутствием навыков критического мышления.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что люди с клиповым мышлением воспринимают информацию иначе.

Они могут быстро переключаться с одной задачи на другую или выполнять сразу несколько, однако не обладают концентрацией и с трудом анализируют информацию, в отличие от тех, у кого развит другой тип — системный, или линейный. Если человек обладает им, то получать информацию целиком, анализировать ее и глубоко погружаться в процесс становится гораздо легче.

Однако у клипового мышления есть и свои плюсы. Так, оно может способствовать развитию творческих способностей, повысить мотивацию к обучению и улучшить понимание нового материала. Зная о нем, также можно изменить образовательный процесс, чтобы помочь подросткам анализировать информацию и мыслить критически.

Более того, эксперты отмечают, что попытка привлечь или донести серьезную мысль в короткой и доступной форме на самом деле стимулирует людей изучать новые направления творчества и использовать приемы, которых раньше не наблюдалось в полнометражных фильмах.

Специалисты говорят, что клиповое мышление и в целом клиповая культура проложила путь к новой волне творческой мысли, которая ценна так же, как и привычные, то есть классические, тенденции в искусстве и кино.

Однако из-за частого просмотра видеоконтента и в принципе использования гаджетов может возникнуть цифровое напряжение глаз. Эксперты объяснили, что это такое и как проводить профилактику, чтобы избежать компьютерного зрительного синдрома.

Анна Морозова