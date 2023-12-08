Цифровое напряжение глаз: что это такое и откуда берется
И почему оно влияет на качество жизни.
И почему оно влияет на качество жизни.
Компьютерный зрительный синдром (цифровое напряжение глаз) — это целый комплекс симптомов, развивающийся из-за длительного использования цифровых устройств. В официальном перечне болезней такого диагноза, как КЗС, не существует, однако его активно изучают российские и зарубежные исследователи. КЗС может вызвать опасные заболевания глаз, неврологические осложнения и в целом снизить качество жизни.
Термин «компьютерный зрительный синдром» был введен в конце прошлого столетия и был признан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как офтальмопатия (одно из аутоиммунных заболеваний, при котором происходит поражение мягких тканей глаза и его орбиты), появляющаяся у пользователей ПК. В современном мире КЗС также называется цифровым напряжением глаз, которое ассоциируется с длительным пользованием компьютера и прочих цифровых устройств. Риск его возникновения увеличивается с ростом количества экранного времени.
КЗС проявляется широким спектром нарушений со стороны органов зрения: от симптомов зрительного переутомления до развития ложной миопии, которая зачастую трансформируется в истинную близорукость. Также зачастую у людей с таким синдромом возникают нарушения сна и наблюдаются приступы мигрени. Неотъемлемой частью заболевания является синдром сухого глаза (ССГ), возникающий при недостаточном количестве или снижении качества слезной жидкости. Любая форма ССГ нарушает психологический комфорт, а без должного лечения он осложняется блефаритом, конъюнктивитом, рубцеванием и истончением роговицы.
Во время использования цифровых устройств запускаются механизмы, участвующие в патогенезе КЗС:
Нарушение аккомодации, то есть способности глаза адаптироваться к рассмотрению предметов на разном расстоянии.
Спазм цилиарной (ресничной) мышцы. Также он называется ложной миопатией, так как симптомы схожи с близорукостью: у человека снижается способность рассматривать объекты вдали.
Снижение количества моргательных движений в 4,5 раза. Редкое моргание приводит к синдрому сухого глаза.
Окислительное повреждение различных структур глаза. Коротковолновый (синий) свет, который излучают экраны гаджетов, способен запускать процесс образования активных форм кислорода, которые повреждают фоторецепторы и пигментный эпителий сетчатки.
Для профилактики КЗС рекомендуется:
Ограничивать время использования цифровых устройств, особенно у детей. Также лучше пользоваться компьютером, чем телефоном, так как чем меньше экран, тем больше нагрузка на глаза.
При работе за компьютером монитор следует располагать на расстоянии 60−70 сантиметров от глаз. Размер шрифта должен быть от 12 до 14 пунктов. Безопасная дистанция от смартфона до глаз составляет 30−40 сантиметров.
Создавать правильное освещение помещения. Свет не должен быть ярким и направленным в глаза или на монитор. При попадании лучей на экран, он начинает бликовать, что приводит к быстрому зрительному утомлению. Естественное освещение должно находиться сбоку от рабочего места.
Не сутулиться при использовании цифровых устройств. При нарушении осанки замедляется кровоток в затылочных отделах мозга, где формируется зрительное изображение. Это, в свое время, приводит к быстрой утомляемости глаз и прогрессированию миопии.
Применять правило 20—20—20. При использовании цифровых устройств рекомендуется каждые 20 минут делать перерыв на 20 секунд и смотреть вдаль на предметы, расположенные на расстоянии 20 футов (6 метров).
Ранее ученые установили, что очки, блокирующие синий свет от монитора компьютера, оказались бесполезными для защиты зрения.
Анна Морозова