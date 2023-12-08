Цифровое напряжение глаз: что это такое и откуда берется



Ограничивать время использования цифровых устройств, особенно у детей. Также лучше пользоваться компьютером, чем телефоном, так как чем меньше экран, тем больше нагрузка на глаза.

При работе за компьютером монитор следует располагать на расстоянии 60−70 сантиметров от глаз. Размер шрифта должен быть от 12 до 14 пунктов. Безопасная дистанция от смартфона до глаз составляет 30−40 сантиметров.

Создавать правильное освещение помещения. Свет не должен быть ярким и направленным в глаза или на монитор. При попадании лучей на экран, он начинает бликовать, что приводит к быстрому зрительному утомлению. Естественное освещение должно находиться сбоку от рабочего места.

Не сутулиться при использовании цифровых устройств. При нарушении осанки замедляется кровоток в затылочных отделах мозга, где формируется зрительное изображение. Это, в свое время, приводит к быстрой утомляемости глаз и прогрессированию миопии.