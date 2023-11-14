Победа над «Анхелем»: океанологи нашли самый большой водопад

Как известно, венесуэльский «Анхель» считается высочайшим в мире. Однако на дне Атлантического океана, в датском проливе, разделяющим Гренландию и Исландию, команда исследователей обнаружила водопад, который в три раза выше южноамериканского. Об этом пишет IFLScience.

Вода падает из Гренландского моря в море Ирмингера с высоты трех километров, а ширина — 160 километров. Ученые подсчитали, что водопад выбрасывает до пяти миллионов кубических метров жидкости в секунду.

По мнению исследователей, эта аномалия вызвана перепадом температур: вода из моря Ирмингера встречается с водой из северных морей и спускается на дно пролива. Все происходит потому, что холодная жидкость плотнее, поэтому она вытесняется под более теплую, стекая по провалу над ней, создавая подобие водопада.

Но подводный водопад вскоре может исчезнуть. Изменение климата делает воды Мирового океана теплее, также уменьшается и образование морского льда, что приводит к уменьшению объема холодной воды, стекающей вниз.

Ранее выяснилось, что самый высокий водопад в Крыму оказался выше, чем считалось ранее.

Анна Морозова