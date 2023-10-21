10:37 (мск), источник: © РИА Новости

Самый высокий водопад в Крыму оказался выше, чем считалось ранее

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Ученые установили, что высота самого высокого в Крыму водопада Учан-Су, расположенного на южных склонах главной горной гряды над Ялтой, 116 метров — на 18 метров больше, чем считалось раньше, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым».

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Источник: РИА "Новости"

«Абсолютная высота сухого русла водопада Учан-Су достигает 116 метров», — говорится в официальном заключении ученых, проводивших измерения высоты водопада Учан-Су.

В документе указано, что в качестве оборудования был использован цифровой прибор Garmin Montana 700. Измерения были произведены в условиях сухого русла в октябре. Были измерены параметры двух точек относительной высоты над уровнем моря: высота нижнего камня и верхнего уступа скалы, по разности показаний была получена абсолютная высота водопада, которая составила 116 м.

Исследовательская работа была проведена совместно сотрудниками ФГБУН «НБС-ННЦ» и ФГБУ «Заповедный Крым».

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Заповедный Крым» объединяет несколько заповедных территорий Крыма, в том числе Ялтинский горнолесной заповедник, на территории которого находится водопад.

Высота водопада теоретически могла измениться в результате действия паводков и других разрушительных явлений, но разница в 18 метров существенна, заявил в комментарии РИА Новости старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ, географ и спелеолог Геннадий Самохин.

«Теоретически согласно теории катастроф — такое (изменение высоты водопада) возможно. Например, в районе Красных пещер в результате сильного паводка рекой обнажились древние туфовые отложения. Но что касается Учан-Су — я здесь не уверен. Если использовать бытовой Garmin, то в ущелье ошибка может достигать несколько десятков метров. В Советском Союзе измерения проводились с традиционными приборами, там ошибка была минимальна. При измерении в ущелье или траншеях применяют тахометры, теодолиты и нивелиры. С другой стороны, важно, что коллеги считали точками измерений — началом и концом водопада», — сказал в комментарии РИА Новости Самохин.

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