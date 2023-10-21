Самый высокий водопад в Крыму оказался выше, чем считалось ранее

«Абсолютная высота сухого русла водопада Учан-Су достигает 116 метров», — говорится в официальном заключении ученых, проводивших измерения высоты водопада Учан-Су.

В документе указано, что в качестве оборудования был использован цифровой прибор Garmin Montana 700. Измерения были произведены в условиях сухого русла в октябре. Были измерены параметры двух точек относительной высоты над уровнем моря: высота нижнего камня и верхнего уступа скалы, по разности показаний была получена абсолютная высота водопада, которая составила 116 м.

Исследовательская работа была проведена совместно сотрудниками ФГБУН «НБС-ННЦ» и ФГБУ «Заповедный Крым».

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Заповедный Крым» объединяет несколько заповедных территорий Крыма, в том числе Ялтинский горнолесной заповедник, на территории которого находится водопад.

Высота водопада теоретически могла измениться в результате действия паводков и других разрушительных явлений, но разница в 18 метров существенна, заявил в комментарии РИА Новости старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ, географ и спелеолог Геннадий Самохин.