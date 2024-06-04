По секрету всему свету: десять фактов об авиаперелетах

Перед каждым полетом на воздушном судне бортпроводники проводят инструктаж и рассказывают о том, как вести себя в экстренных ситуациях, как пристегивать ремень, а также просят открыть шторку иллюминатора и привести кресло в вертикальное положение.
Заядлые путешественники выучили эти правила наизусть. Однако существуют еще некоторые секреты, о которых не говорят пассажирам самолета. Они могут удивить даже некоторых опытных пилотов!
На высоте вкусовые рецепторы частично отключаются
Возможно, вы замечали, что во время полета еда кажется пресной, не такой, как на земле. Все дело в том, что на высоте воздух становится очень сухим, давление падает. Все это ухудшает наше обоняние, напрямую влияя на то, как мы оцениваем вкус пищи.
Пилоты и вторые пилоты получают разную пищу
Официального правила не существует, однако в большинстве случаев пилоты и вторые пилоты питаются по-разному. Это делается из соображений безопасности.
Если один пилот получит пищевое отравление или другие заболевания, второй сможет заменить его.
Самолеты могут летать с одним двигателем
Наверняка вы замечали, что на большинстве самолетов установлено два двигателя. Однако воздушные суда спроектированы так, чтобы была возможность использовать только один из них.
Однако это касается только середины полета и посадки. На одном двигателе было бы максимально проблематично развить необходимую для взлета скорость.
Самолеты могут садиться без работающих двигателей
Благодаря конструкции большинство самолетов могут не использовать двигатели во время посадки, а просто планировать. Правда, этот метод используется только в том случае, если оба силовых агрегата вышли из строя во время полета.
Самолету, у которого несколько раз за полет отказали двигатели, понадобится 20−30 минут на снижение.
В самолеты может попадать молния
Несмотря на то, что самолеты не летают при сильном ветре, наличии осадков, низкой облачности и, конечно, во время грозы. Однако за время пути погодные условия могут сильно измениться.
На самом деле в самолеты регулярно попадают молнии — примерно раз в три тысячи летных часов. Но боятся не стоит, так как авиалайнеры оборудованы системой заземления, которая отводит электрический разряд по поверхности самолета в воздух.
Следовательно, авиакатастрофы из-за удара молнии не случится, также и навигация останется в порядке.
Освещение затемняют из соображений безопасности
При взлете и посадке в темное время суток освещение в салоне самолета сводится к минимуму. Это делается для того, чтобы в случае экстренной ситуации глаза пассажиров как можно быстрее привыкли к темноте, и люди могли ориентироваться.
В туалетах самолетов до сих пор есть пепельницы
Несмотря на запрет курения в самолетах, в кабинках туалетов все еще установлены пепельницы. Это сделано для того, чтобы если кто-то все же захочет выкурить сигарету, ему было, куда ее выкинуть.
Если она попадет в обычную мусорку с бумагой, может начаться пожар.
Кислородных масок хватает всего на 15 минут
Кажется, что 15 минут — это слишком маленький отрезок времени. Однако этого достаточно, чтобы пилот смог снизиться на высоту около трех километров, где воздух насыщен кислородом. В таком случае маски больше не нужны.
Крошечное отверстие в иллюминаторах жизненно необходимо
Крошечное отверстие внизу иллюминатора может показаться бесполезным. Однако оно необходимо, чтобы сбалансировать давление между внутренним воздухом в салоне и наружным. Также оно выводит влагу, поэтому на стекле не образуется иней.
Самое грязное место в самолете — откидной столик
Количество бактерий на откидном столике, расположенном на спинке впереди стоящего кресла, в восемь раз превышает число микроорганизмов на кнопке смыва в туалете.
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