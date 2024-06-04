По секрету всему свету: десять фактов об авиаперелетах

Возможно, вы замечали, что во время полета еда кажется пресной, не такой, как на земле. Все дело в том, что на высоте воздух становится очень сухим, давление падает. Все это ухудшает наше обоняние, напрямую влияя на то, как мы оцениваем вкус пищи.