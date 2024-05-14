Писать от руки полезно для мышления и учебы

В современном мире писать от руки — скорее привилегия, чем необходимость. Все больше людей хранит заметки в телефоне, конспектирует лекции на ноутбуке, ведет дневники в приложениях, файлах и облачных хранилищах. На клавиатуре удобнее печатать, электронный текст проще читать, чем рукописный, и легко можно отправить через интернет на другой конец земного шара.
Зачем тогда взрослым вообще писать от руки, а детям — изучать правописание? Журнал IFLScience в новом материале объясняет: весомая причина есть. Профессиональные писатели часто признаются в интервью, что предпочитают бумагу и ручку. Некоторые авторы книг до сих пор пишут черновики только от руки. Вполне возможно дело тут не только в эстетике — бумага правда помогает.
Многие школы в наши дни диджитализируют свою образовательную программу: дети с ранних лет знакомятся с компьютерами, и начинают печатать раньше, чем учатся писать. Но ученые полагают, что если дети вместе с буквами и словами учат, как двигать рукой, чтобы записать их на бумаге, такие знания крепче держатся в памяти, а мозг быстрее к ним обращается.
Взрослым тоже полезнее записывать информацию в блокноте. В 2014 году было опубликовано исследование о том, что студенты, которые ведут конспект по-старинке, в тетради, гораздо лучше отвечают на сложные вопросы по пройденному материалу, чем те, кто пользуется смартфоном или ноутбуком.
Почему же писать от руки — полезнее? Потому что это сложнее. Рукописный текст требует больше стараний, и слова записываются медленнее, а еще это требует большей сосредоточенности. В результате у мозга больше времени, чтобы запомнить то, что вы пишете, и ему труднее отвлечься: ведь в процессе задействована ваша моторная система, зрение, осязание и много чего еще.
Когда вы пишете букву, вы производите много микродвижений рукой, следите за тем, насколько правильно получается то, что вы хотели написать, стараетесь избежать ошибки и не забыть, какой вам нужен результат (а еще нужно давить на ручку с нужной силой, писать буквы на одном уровне и одного размера). В электронном устройстве эта сложность схлопывается до нажатия кнопки — главное не промахнуться.
В результате детям, которые сразу пользуются компьютером, труднее учиться — а взрослые могут законспектировать лекцию слово в слово, но не успеют ее понять. Если же вести конспект от руки, вам сразу придется осмыслять, сокращать, перефразировать получаемый материал.
Разумеется, это не повод отказаться от печатного текста — но не нужно забывать про ручку и блокнот. Можно практиковать свободное письмо — эта практика помогает структурировать мысли и освобождать голову.
Даже если вы успешны и можете позволить себе секретаря, все равно стоит иногда писать от руки — это помогает в разных сферах. К примеру, певица Дуа Липа недавно рассказала, почему сначала записывает все свои песни в обычный блокнот.