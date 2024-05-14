Писать от руки полезно для мышления и учебы

Почему же писать от руки — полезнее? Потому что это сложнее. Рукописный текст требует больше стараний, и слова записываются медленнее, а еще это требует большей сосредоточенности. В результате у мозга больше времени, чтобы запомнить то, что вы пишете, и ему труднее отвлечься: ведь в процессе задействована ваша моторная система, зрение, осязание и много чего еще.