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Дуа Липа заявила, что написала почти 100 песен для своего предстоящего альбома

Поп-исполнительница Дуа Липа сказала, что сочинила для своего третьего полноформатного релиза 97 композиций. Артистка отметила: все песни она записала в обычный бумажный блокнот.
Источник: AFP 2023

Записную книжку исполнительница показала на шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» (2003-…).

«Здесь собраны все песни, которые я написала для этого альбома… Теперь это в некотором смысле стало моей реликвией… Я потею при мысли о том, что эта книга может быть потеряна», — цитирует слова Липы Rolling Stone.

Ведущий спросил у поп-исполнительницы, есть ли среди этих композиций плохие. Артистка честно ответила, что примерно 80 из них. Тем не менее Дуа уверена, что она сильно выросла как сонграйтер и отполировала все синглы для нового альбома.

Дуа Липа пока не анонсировала название и дату выхода третьего лонгплея. В ноябре 2023 года вышел новый сингл певицы Houdini.