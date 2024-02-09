Дуа Липа заявила, что написала почти 100 песен для своего предстоящего альбома

Записную книжку исполнительница показала на шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» (2003-…).
«Здесь собраны все песни, которые я написала для этого альбома… Теперь это в некотором смысле стало моей реликвией… Я потею при мысли о том, что эта книга может быть потеряна», — цитирует слова Липы Rolling Stone.
Ведущий спросил у поп-исполнительницы, есть ли среди этих композиций плохие. Артистка честно ответила, что примерно 80 из них. Тем не менее Дуа уверена, что она сильно выросла как сонграйтер и отполировала все синглы для нового альбома.
Дуа Липа пока не анонсировала название и дату выхода третьего лонгплея. В ноябре 2023 года вышел новый сингл певицы Houdini.